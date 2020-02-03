Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 1,6-2,1%. Индикатор S&P500 при этом опустился до минимума с начала января и приблизился к поддержке 3200 пунктов, пробой которой может ускорить снижение. Инвесторы продавали акции на фоне опасений в отношении распространения коронавируса и тех последствий, которые он несет для всей мировой экономики. Остальные факторы на этом фоне отошли на второй план.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%. Помимо инфекционных опасений негативное влияние на настроения оказали данные о замедлении роста ВВП еврозоны в 1-м квартале.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%. Фондовые биржи Китая после длительных новогодних выходных открылись обвалом индексов на 8%. Многие предприятия страны останутся закрытыми в связи с эпидемией еще как минимум неделю, а число смертей от коронавируса уже достигло 361 случая. Индикатор Гонконга Hang Seng растет примерно на 0,1%. Статистика в понедельник показала снижение окончательного индекса деловой активности в промышленности КНР в январе с 51,5 до 51,1 пункта, указывая на некоторое замедление в отрасли.

Нефтяные фьючерсы утром снижаются на 0,1-0,5% после обновления минимумов текущего года. Некоторую поддержку рынку оказывают сообщения СМИ о возможной встрече комитета ОПЕК+ в начале февраля для обсуждения ситуации на рынке. Ближайшими ключевыми поддержками для цен по-прежнему выступают районы минимумов второй половины прошлого года – 56 долл и 50 долл.

Основные события недели: индекс цен производителей еврозоны, заказы в обрабатывающей промышленности США, индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы и США, экономический бюллетень ЕЦБ, экономические прогнозы ЕС, розничные продажи еврозоны, сальдо торгового баланса США, занятость в США по оценке ADP и официальным данным, промышленные заказы Германии, внешнеторговый баланс Китая, промышленное производство Германии, заседание ЦБ РФ по процентным ставкам.

Квартальные отчетности представят BP, ConocoPhillips, Ford Motor, Intesa Sanpaolo, Walt Disney, BNP Paribas, General Motors, Merck, MetLife, Unicredit, Twitter и другие.

В России операционные результаты опубликует “Магнит”, а финансовые – “Аэрофлот”, ММК, Сбербанк и “Магнит”.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились, преодолев поддержки 3100 и 1550 пунктов. Следующими целями движения индикаторов являются уровни 3050 и 1500 пунктов, у которых продажи могут приостановиться. В целом индексы находятся на расстоянии от зон перепроданности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3110 пунктов.

Рубль по итогам сессии вновь существенно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к 64 руб, пробой которых направит ее к максимумам с ноября прошлого года, в район 64,50 руб. Пара евро/рубль поднялась к 71 руб, преодоление которых укажет на опасность движения к 72 руб. Рубль на прошлой неделе, также как и рынки акций, перешел к краткосрочному нисходящему тренду.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, продолжат нисходящее движение, которое может остановиться у ближайших технически важных значений. В начале недели можно наблюдать некоторые признаки улучшения настроений, среди которых восстановление фьючерсов на американские индикаторы. В остальном страхи в отношении коронавируса в ближайшие дни вряд ли уйдут с рынков, а инвесторы будут лишь на время переключать внимание на другие факторы, такие как макроэкономические и корпоративные новости.