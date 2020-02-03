Рынок акций РФ продолжит снижение, рубль попытается скорректироваться вверх в начале торгов понедельника. Инвесторы при этом продолжат оценивать риски распространения китайского коронавируса в мире и реакцию на финансовых регуляторов на возросшую волатильность рынков.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4%, в район 3065-3070 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3050 и 3040 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3080 и 3090 пунктов, считает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Сообщения о сокращении спроса на нефть со стороны Китая на 20% из-за влияния коронавируса стали фактором давления на нефтяные котировки – как следствие, внешний фон пока нельзя назвать благоприятным, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз доллара – с позиций технического анализа, он вышел к зоне сопротивления вблизи 64 рублей", — добавил аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 1,6-2,1% после выхода макростатистики, отчетности компаний и на фоне распространения коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут в пределах 0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются, в том числе японский Nikkei 225 — на 1%, а шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 8% в первый день после новогодних каникул, отмечавшихся по восточному календарю.

Стоимость нефти снижается на 0,6%, до 56,26 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро понижается до 1,1081 доллара против 1,1095 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в последний день января снизился более чем на 1% вместе с зарубежными площадками и на фоне падения цены на нефть. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подешевел на 1,03%, до 3076,65 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1517,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам предыдущей сессии валютных торгов вырос на 66 копеек и составил 63,92 рубля, евро прибавил 1,05 рубля, достигнув 70,88 рубля, также следует из данных Московской биржи.