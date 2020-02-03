ГДР "Эталона" получили листинг на Московской бирже
ГДР компании «Эталон» включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги бумагами начнутся 3 февраля. Котировки, а также расчеты будут проводиться в российских рублях.
Эффект на компанию. Локальный листинг позволит компании расширить базу инвесторов, прежде всего за счет пенсионных фондов, которые теперь получают возможность купить бумаги компании. Как следствие, мы ожидаем повышения ликвидности акций компании. В отдаленной перспективе, при достижении определенного уровня торговой активности, ГДР Эталона могут быть включены в индекс MSCI.
Эффект на акции. Мы рассматриваем листинг как очень позитивную новость для ГДР Эталона. Мы полагаем, что он может стать катализатором роста акций в среднесрочной перспективе.
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