По итогам 2019 года компания существенно увеличила выпуск всех ключевых металлов благодаря росту производственной эффективности, оптимизации производственных процессов и постепенному выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. Производство никеля в 2019 году составило 229 тыс. тонн, что на 5% выше объемов производства прошлого года. В целом за 2019 год "Норникель" произвел рекордные 499 тыс. тонн меди, что выше прошлого года на 5%. Производство палладия и платины составило 2 922 тыс. унций (+7% по сравнению с 2018 г.) и 702 тыс. унций (+8% по сравнению с 2018 г.) соответственно.

НАШЕ МНЕНИЕ: В результате перехода никелевого рафинирования на технологию хлорного выщелачивания, а также роста загрузки карбонильных мощностей на Кольской ГМК производство никеля выросло на 5% до 229 тыс. тонн. Производство меди выросло на 5% до рекордных 499 тыс. тонн за счет повышения производственной эффективности, роста объемов добычи руды и увеличения содержания меди, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе, который перешел в режим полной промышленной эксплуатации с сентября 2019 года. Благодаря выработке незавершенного производства в 2019 году, производство палладия выросло на 7%, а платины — на 8%, составив 2,9 млн унций и 0,7 млн унций, соответственно. Прогноз по добыче на 2020г. остался без изменения: никель 225-235 тыс. т., медь 420-440 тыс. т., палладий 2648-2777 тыс. унц., платина 611-675 тыс. унц. Учитывая сильную ценовую динамику никеля и палладия в 2019г. это позволяет рассчитывать на сильный финансовый результат и двузначный рост EBITDA. В целом, компания остается устойчивой перед внешними шоками.