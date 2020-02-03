Позитивный тренд на розничном ювелирном рынке США помог замедлить снижение объемов экспорта обработанных алмазов из Индии. Заметное сокращение предложения необработанных алмазов и дальнейшее небольшое снижение цен способствовали улучшению ситуации в обрабатывающем сегменте, что, в свою очередь, поддержало восстановление продаж добывающих компаний в январе. Продолжится ли это восстановление в ближайшие месяцы, пока сказать сложно.

Падение добычи алмазов по итогам 4к19. В 4к19 производство алмазов в мире сократилось на 8% г/г, до 35,0 млн карат, что стало самым значительным падением в годовом сопоставлении с 2014 г. Основной причиной этого стало 15%-е сокращение производства Алросы и De Beers. Падение продаж оказалось еще более значительным: оно составило 9% г/г и было главным образом вызвано 29%-м сокращением реализации алмазов De Beers. В итоге в прошлом году сокращение производства алмазов было зафиксировано второй год подряд: суммарный объем производства составил 143 млн карат (-3% г/г). При этом объем реализации составил лишь 136 млн карат, из чего следует, что запасы алмазов на складах добывающих компаний должны были увеличиться на 7 млн карат. Мы ожидаем, что по итогам 2020 г. мировая добыча алмазов сократится еще на 4% г/г, до 137 млн карат.

Рост продаж необработанных алмазов в январе. В соответствии с нормализацией ситуации на рынке необработанных алмазов De Beers в рамках первого в этом году цикла (545 млн долл.) показала первые положительные темпы роста в годовом сопоставлении с апреля 2019 г. По итогам нашей недавней поездки в Антверпен мы пришли к выводу, что Алроса также, скорее всего, покажет рост продаж в годовом сопоставлении.

Алроса понизила индекс необработанных алмазов в 4к19, снижение по итогам 2019 г. достигло 9%. Алроса сообщила о дальнейшем снижении индекса по итогам 4к19, на 2 пп. В результате общее снижение в годовом сопоставлении (с декабря по декабрь) составило 9%. В случае De Beers оно составляет примерно 7%.

Восстановление запасов ограночных предприятий в декабре вновь сменилось снижением; сегмент синтетических алмазов продолжает демонстрировать опережающий рост. В декабре восстановление импорта необработанных алмазов в Индию вновь сменилось снижением. Физические объемы упали на 13% г/г, стоимость импорта сократилась на 6% г/г. Экспорт обработанных алмазов в стоимостном выражении продолжил снижаться в годовом сопоставлении, однако темпы снижения замедлились до 8% (против более чем 20% в предыдущие месяцы). В то же время сегмент синтетических алмазов в годовом сопоставлении вновь показал трехкратный рост, составив в декабре 45 млн долл. (3% от стоимости импорта натуральных камней).

Ситуация на розничном рынке остается неоднородной; данные по продажам ювелирной продукции в Китае за 1к20 могут разочаровать. Компания Signet сообщила об увеличении сезонных праздничных продаж на 1,6% г/г, что было связано с общим восстановлением потребительского спроса в США. В ноябре продажи ювелирной продукции в США выросли на 3% г/г. Однако ситуация на китайском рынке выглядит по-прежнему слабой: данные по крупнейшим ритейлерам за 4к19 свидетельствуют о падении продаж ювелирной продукции на 21–32% г/г. При этом рост на рынке материкового Китая был полностью нивелирован снижением на рынке Гонконга. Мы полагаем, что в результате вспышки коронавируса и связанного с ней падения туристического потока в период китайского Нового года динамика продаж на рынке материкового Китая по итогам 1к20 вновь окажется негативной.

Главные темы февраля. Алроса и De Beers представят данные о продажах алмазов (за январь и февраль соответственно). Также будет опубликована январская статистика по алмазному рынку Индии.



