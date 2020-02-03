Акции потеряли 11,4% за прошлую неделю. Как отмечалось в прошлом обзоре, если котировки не смогут развернуться наверх от зоны поддержки 78–80 руб., то среднесрочная фаза роста (надлом которой произошел в пятницу) потеряет актуальность.

Сигналы на продажу по трендовым индикаторам (в том числе по MACD) реализовались, образовав локальный нисходящий тренд. Однако при таком интенсивном падении нужно остерегаться и существенной коррекции вверх — акции уже перепроданы по показаниям осцилляторов. Плюс текущая неделя началась с умеренного отскока.

Краткосрочная картина осторожно негативная. Уже не идет речь об обновлении 8-месячного максимума (92,6 руб.) в ближайшее время, но риски корректировки значительны. Спекулянтам-продавцам стоит опасаться открывать позиции в ситуации «разогнавшегося поезда», так как чем больше пройденное расстояние, тем ближе остановка.

В январском отчете о продажах De Beers (крупнейший производитель алмазов в мире) генеральный директор отметил растущий спрос на необработанные алмазы. То есть восстановление рынка алмазов продолжается, что подкрепляет среднесрочные перспективы бумаг Алросы.

Долгосрочный расклад нейтральный. 5-месячный растущий тренд (серые границы) надломился после неудачного тестирования серьезной отметки 92 руб. (зеркальный уровень сопротивления). Но возврат в долгосрочную фазу падения фиксировать рано. Осцилляторы находятся в нейтральных зонах после разгрузки перекупленности.

Отдельно остановимся на существенной просадке за предыдущую неделю более чем на 10%. Свеча на недельном таймфрейме внушительна, но не аномальна. Ранее подобные движения уже возникали и не раз: взять, к примеру, недельные свечи за 07.07.19, 17.06.18 и т.д.

Средний прогноз инвестиционных домов (по данным агентства Reuters) равен 86,6 руб. Исходя из этой логики, текущая просадка будет остановлена и частично выкуплена.

Уровни поддержки: 80 / 78,2 / 75,6

Уровни сопротивления: 82,4 / 86 / 88,5 / 92