Текущие настроения. Неуклонное распространение коронавируса усиливает бегство капиталов от риска, и действия глобальных ЦБ пока не в состоянии противостоять негативу: ФРС оставила ставку на уровне 1,50-1,75%, сохранив объем покупок казначейских облигаций на $60 млрд/мес. как минимум до апреля), а стимулирующие меры ЦБ Китая (снижение ставок и вливания ликвидности) не спасли азиатские рынки от резкого падения. Brent по итогам недели подешевела до $58,7/барр (потеряв за неделю 2,9%, а с начала года – 11,7%), а в понедельник, на фоне сообщений о вероятном падении спроса в Китае на 20%, упала до $56/барр.

На фоне очередной волны продаж в рисковых активах российский рынок начинает неделю в минусе. Глобальный негатив и снижение цен на нефть привели к падению курса рубля к доллару по итогам недели на 2,2% и росту доходности 10-летних ОФЗ на 15 п.п. Инвесторы обсуждают эффект потенциального замедления экономики Китая на российскую экономику и рынки через каналы цен на нефть, товарооборота, турпотока, поскольку значимость Китая для экономики РФ за последние 10-15 лет значительно возросла по всем показателям.

Ключевая тема недели – коронавирус, который ухудшает ожидания экономического роста в АТР, провоцирует бегство от риска на финансовых и сырьевых рынках. На фоне падения цен на нефть в сторону значений, близких к уровню возникновения дефицита российского бюджета ($50/барр.) в Вене пройдет экстренное заседание ОПЕК+ (вт-ср), на котором будут обсуждаться ответные меры на падение спроса. В списке вероятных мер – продление текущих договоренностей после марта и более глубокое сокращение добычи.

Значимость макроэкономической статистики для рынков сейчас понижена. Статистика из Азии за январь-февраль будет искажена коронавирусом и сезонностью (в прошлом году празднование нового года в Китае проходило в феврале, а не в январе). Статистика из США также вряд ли будет в центре внимания. Исключением могут стать данные по рабочим местам (пт), рост которых ожидается в пределах 140-160 тыс. чел., и заработной плате (пт). Если рост последней замедлится до 3% г/г и ниже, то могут появиться ожидания смягчения ФРС.

В России из-за коронавируса на задний план уйдет возможное снижение покупок валюты в рамках бюджетного правила (ср) до $3,1 млрд ($3,9 с учетом отложенных покупок ЦБ) из-за продолжающегося падения цен на нефть в январе и календарного фактора февраля. При этом мы сомневаемся, что снижение интервенций сможет улучить настроения на валютном рынке.

Ключевым событием в РФ станет заседание ЦБ РФ (пт), и ухудшение настроений на рынке из-за коронавируса может стать аргументом против снижения ключевой ставки (6,25%) несмотря на замедление инфляции в январе до 2,4-2,5% (чт). Среди прочих аргументов в пользу выжидательного подхода: 1) замедление ИПЦ в 1К20 связано с эффектом высокой базы, поэтому к концу года он все еще может ускориться с 2,0-2,5% до 3,5-4,0%; 2) предстоящее смягчение бюджетной политики может стать новым инфляционным фактором, особенно в свете новых мер по социальной поддержке в размере 0,5-1,0% ВВП в год, причем обновленный проект бюджета будет опубликован в ближайшие дни; 3) инвестиционному сообществу может потребоваться дополнительное подтверждение независимости ЦБ после перестановок в правительстве. В сентябре 2018 года ЦБ РФ проигнорировал призыв А. Белоусова (на тот момент помощника президента по экономическим вопросам, а ныне первого вице-премьера правительства) не повышать ставку, что стало сильным сигналом с точки зрения приоритетов.