В данный момент индекс МосБиржи находится на отрицательной территории, но сильного снижения мы не наблюдаем, так как нефтяные цены (Brent) пытаются «уцепиться» за минимумы прошлого года. Кто знает, может быть, снижения в район $50 удастся избежать?

У нефтяных цен есть две большие проблемы — сезонная слабость спроса на нефть в США и китайский коронавирус и его возможное негативное влияние на спрос на нефть в Китае. Поднебесная потребляет около четверти добываемой нефти. Если по эпидемии в ближайшие недели начнут выходить позитивные новости (медиками удастся приостановить распространение эпидемии), то цены на нефть начнут расти и вернутся на уровни начала января. Медики говорят, что примерно через три — четыре недели эпидемия пойдет на спад, поэтому неправильно говорить о том, что понижательный тренд в нефти надолго.

Вероятно, в феврале индекс МосБиржи снизится до 3000 пунктов, но это не катастрофа. Пока рынок «бычий», а наблюдаемая сейчас коррекция снимет перегрев рынка. Нельзя сказать, что коррекция пришла неожиданно. Мы ранее писали, что в акциях Роснефти, Норильского никеля. ФСК ЕЭС есть «медвежьи» технические сигналы. Кстати, котировки Роснефти практически не подают.

Кроме того, наш рынок зависит от развитых рынков, а статистически февраль не самый удачный месяц для фондового рынка США. В среднем рост индекса S&P 500 в феврале составляет лишь 0,1%. Кроме того, инвесторов сейчас будет волновать тема выборов в США. Первые предварительные выборы пройдут во вторник в штате Айова. Если инвесторы почувствуют что Трамп проиграет выборы в ноябре, то фондовый рынок США уйдет в глубокую коррекцию.

Выход Великобритании из Евросоюза тоже перспективная тема для коррекции 2020. Пятница ознаменовалась официальным выходом Великобритании из Евросоюза. Но это еще не значит, что проблемы решены. Нет никаких гарантий, что Великобритании и ЕС удастся договориться до конца года по вопросам свободной торговли. Аналогичные переговоры с США и Австралией также могут идти «со скрипом».



