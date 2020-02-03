В пятницу, 7 февраля, ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке, которое будет сопровождаться выступлением главы банка, а также обновлением макропрогнозов. Мы ожидаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 6,0% на фоне продолжившегося в январе замедления инфляции. Мы также считаем, что ЦБ РФ пересмотрит свой прогноз темпов роста цен по итогам года (сейчас 3,5–4,0%). По нашей оценке, текущие котировки ОФЗ уже закладывают снижение ключевой ставки до 5,50–5,75%, таким образом, мы не ожидаем заметной реакции рынка при снижении ставки. Если же ЦБ РФ возьмет паузу из-за волатильности рынков или смены правительства РФ, рынок ОФЗ ждет коррекция.

В пятницу агентство Fitch опубликует решение по суверенному рейтингу России («ВВВ/стабильный»). Мы полагаем, что агентство оставит рейтинг и прогноз по нему неизменными. Основные драйверы повышения – увеличение темпов роста ВВП и улучшение стандартов управления – с момента предыдущего рейтингового действия в августе 2019 г., на наш взгляд, не реализованы. Продолжающегося укрепления фискальных буферов, что также выступает драйвером для повышения, будет, по нашему мнению, недостаточно. Негативные драйверы также не реализованы.