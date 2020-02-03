Рынок ОФЗ ждет коррекция, если ЦБ возьмет паузу в снижении ставки
В пятницу, 7 февраля, ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке, которое будет сопровождаться выступлением главы банка, а также обновлением макропрогнозов. Мы ожидаем, что регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 6,0% на фоне продолжившегося в январе замедления инфляции. Мы также считаем, что ЦБ РФ пересмотрит свой прогноз темпов роста цен по итогам года (сейчас 3,5–4,0%). По нашей оценке, текущие котировки ОФЗ уже закладывают снижение ключевой ставки до 5,50–5,75%, таким образом, мы не ожидаем заметной реакции рынка при снижении ставки. Если же ЦБ РФ возьмет паузу из-за волатильности рынков или смены правительства РФ, рынок ОФЗ ждет коррекция.
В пятницу агентство Fitch опубликует решение по суверенному рейтингу России («ВВВ/стабильный»). Мы полагаем, что агентство оставит рейтинг и прогноз по нему неизменными. Основные драйверы повышения – увеличение темпов роста ВВП и улучшение стандартов управления – с момента предыдущего рейтингового действия в августе 2019 г., на наш взгляд, не реализованы. Продолжающегося укрепления фискальных буферов, что также выступает драйвером для повышения, будет, по нашему мнению, недостаточно. Негативные драйверы также не реализованы.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200203/830885176.html