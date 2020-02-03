Инвесторы сходятся во мнении, что глобальной эпидемии удалось избежать
Коррекция, которую инвесторы (и мы в том числе) начали ждать ещё в декабре, случилась в конце января и совсем не по тем причинам, которые назывались в числе главных рисков. Каждое утро инвесторы начинают с чтения новостей о росте числа заболевших и умерших от коронавируса. С одной стороны, это логично, т.к. люди судят о распространении вируса по росту числа заболевших. С другой стороны, здесь сложно не попасть в когнитивную ловушку и искать зависимость между числом заболевших/умерших и движением рынков акций. Почему этого не стоит делать:
1) Рынки акций падают (или растут, что тоже случается) не из-за роста числа заболевших, а из-за ограничений на бизнес. В частности, негативно были восприняты новости о прекращении авиасообщения, закрытия магазинов, заводов, парков развлечений. С другой стороны, инвесторы не отреагировали на единичные случаи заражения в таких крупных странах как США, Россия, Испания. Негативный экономический эффект из-за вируса сейчас оценивается примерно в 0,5% ВВП Китая. Однако этот эффект временный, а полное восстановление случится через 2-3 квартала после пика роста заболевших.
2) В целом инвесторы сходятся во мнении, что худшего сценария (глобальная эпидемия) удалось избежать: число заболевших в Китае растет линейно, а не по экспоненте, число заболевших в остальном мире увеличивается относительно слабо и тоже линейно.
Стоит ли покупать акции сейчас? Ответ на этот вопрос сильно зависит от индивидуальных предпочтений инвестора: от инвестиционного горизонта и от способности выдерживать высокую волатильность. Мы считаем, что тем долгосрочным инвесторам, которые сократили экспозицию на рынок акций в конце 2019 года, имеет смыл возвращаться в акции уже на текущих уровнях. Инвесторам, которым принципиально важен момент входа, можно ещё подождать, т.к. негативные новости будут выходить всю неделю, независимо от степени распространения вируса.
Индекс S&P 500 и новостной фон: рост рынка акций обычно начинается с выхода особенно негативных новостей
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