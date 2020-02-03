На предыдущей неделе коррекционные настроения продолжили преобладать на глобальных рынках на фоне неопределенности относительно последствий от вспышки нового вируса в Китае. В результате «бегство в качество» продолжилось: росли котировки гособлигаций США, снижались котировки рисковых активов, в частности, акций и сырья. Ставки по 10-летним гособлигациям США опустились еще на 18 б.п. до 1,51%, что на 41 б.п. ниже уровня начала года. Снижение ставок по американским госбумагам оказало поддержку еврооблигациям развивающихся рынков. Индекс Euro Cbonds IG Corporate EM вырос на 0,4%.

На рублевом долговом рынке боковое движение сменилось умеренной коррекцией. Рост волатильности на мировых торговых площадках стал оцениваться участниками рынков как препятствие для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора (состоится 7 февраля). В результате кривая ОФЗ поднялась на 1-7 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций изменились за неделю на +0,1 и —0,1% соответственно.

На текущей неделе основным событием для рублевого рынка станет заседание Банка России 7 февраля, на котором прояснится позиция центробанка относительно дальнейшей динамики ключевой ставки, на что, вероятно, может повлиять текущий всплеск волатильности на глобальных рынках.

В краткосрочной перспективе снижение ставок по гособлигациям США продолжит оказывать поддержку котировкам еврооблигаций развивающихся рынков. В среднесрочной перспективе динамика рынка будет отчасти определена тем, насколько эффективно китайские власти смогут остановить распространение нового вируса (развитие ситуации в негативном ключе может привести к расширению спредов по облигациям развивающихся стран). В случае же благоприятного исхода рынок облигаций развивающихся рынков будет получать поддержку от мягкой монетарной политики со стороны ведущих центробанков.

Рубль

На прошедшей неделе в валютах развивающихся рынков продолжилась коррекция, что в основном было обусловлено вспышкой нового вируса в Китае. Индекс EMCI снизился на 1,5%, рубль ослаб на 2,9% (более сильная коррекция российской валюты была обусловлена снижением цен на нефть уже на 14% с начала года).

В краткосрочной перспективе основным фактором динамики российской валюты останется общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся стран, при этом волатильность может быть достаточно высокой (относительно уровней начала года).