Российский рынок акций в понедельник показал преимущественно нейтральную динамику, хотя объемы торгов оставались на высоком уровне. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 83,4 млрд руб.

Среди наиболее ликвидных бумаг не было какой-то выраженной однонаправленной тенденции. Даже в рамках одного сектора динамика акций сильно различается. Отметим лишь, что ожидаемо акции компаний с ориентацией преимущественно на внутренний рынок выглядели чуть лучше экспортеров.

Фондовые индексы развитых площадок начали неделю на положительной территории, несмотря на то, что тема распространения вируса все еще остается на первых полосах СМИ. Участники рынка позитивно восприняли принимаемые Китаем меры по стабилизации ситуации на рынках (снижение ставок, вливание ликвидности). Кроме того, поддержку американским площадкам оказали данные по индексам деловой активности в производственном секторе США, которые превысили ожидания. Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе американской экономики, в январе составил 50,9 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Тем не менее негативное влияние, связанное с новым вирусом и последствиями принимаемых мер по ограничению его распространения, сохраняются. В краткосрочной перспективе это может помешать мировым фондовым площадкам развить более устойчивое восходящее движение.

По американскому индексу S&P 500 накануне видели попытку выкупить часть предыдущего падения. Однако обращаем внимание, если отбросить гэп на открытии, то в течение дня никакого устойчивого движения наверх не наблюдалось. Техническая картина не указывает на неизбежность продолжения восстановления. Наоборот, риски еще одной волны снижения сохраняются. Вчерашний отскок S&P 500 произошел от области поддержки 3215–3225 п. Если вдруг этот диапазон в ближайшие сессии все-таки будет пройден, то следующие ориентиры сместятся к 3155 п.

Что касается российского рынка акций, то ключевым сдерживающим восстановление фактором выступает снижение цен на нефть. В понедельник фьючерсы Brent опустились еще на 3,8%, откатившись в район $54,5. Сегодня ближайшая область поддержки сместилась в диапазон $53–54. Учитывая сильную перепроданность, мы можем увидеть отскок по нефти, даже не доходя до этих отметок.

На фоне снижения нефти в СМИ начали появляться слухи о возможности снижения добычи странами ОПЕК+ на 0,5 млн баррелей в сутки уже в самое ближайшее время. Как пишет газета The Wall Street Journal, Эр-Рияд считает целесообразным сохранить увеличенную квоту «на время кризисной ситуации», связанной со вспышкой коронавируса. По сообщениям Bloomberg, спрос на нефть со стороны КНР в текущей ситуации может упасть на 20%. Решение о сокращении добычи может быть принято в ближайшее время.

И хотя сейчас складывается удобная техническая картина для отскока по нефти, сложно рассчитывать на опережающую динамику акций российских нефтяников. Все-таки масштаб падения Brent в предыдущие сессии был достаточно значительным (падение на 20% с начала года) и не в полной мере был заложен в котировки. Кроме того, в целом ожидать массового притока крупного иностранного капитала на наш рынок в сложившихся условиях пока преждевременно.

В индексе МосБиржи ближайшие уровни поддержки расположены на отметках 3050 и 3010 п. Спуск к этим рубежам будет означать полную нейтрализацию всей январской волны роста. Динамика российского рынка в ближайшие дни будет сильно зависеть от общих тенденций на мировых фондовых площадках. Предпосылок к возврату выше 3140–3150 п. на этой неделе не наблюдается.

При этом тенденция, когда акции ориентированных на внутренний рынок компаний выглядят лучше завязанных на сырьевых ценах экспортеров, может еще некоторое время сохраняться. Более стабильно также способны выглядеть устойчивые дивидендные истории и акции компаний с высокими темпами роста бизнеса (Яндекс, TCS).

Валютный фактор накануне не помог бумагам экспортеров. Несмотря на падение цен на нефть и ряд металлов, курс USD/RUB откатился к 63,7. Ожиданий существенного укрепления рубля сейчас нет. На мой взгляд, снижение пары USD/RUB может быть ограничено областью 62,90–63,35. При этом в случае повторного пробоя наверх уровня 64, следующая целевые ориентиры сместятся к 64,5–64,7.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,37%, нефть Brent в плюсе на 0,51%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет около уровня закрытия понедельника.