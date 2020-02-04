Оценка роста ВВП РФ в 2019 году может быть пересмотрена до 1,4-1,5%
Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Среди лидеров роста вновь оказались акции Фармсинтеза (+17,36%). Аутсайдерами стали акции Polymetal (-3,67%), объявившего о спецдивидендах, и Сургутнефтегаза (-3,89%), обновившего состав СД. Пара USD/RUB вновь подскочила почти до отметки 64 на фоне роста торговых оборотов. Поводом стало снижение цены на нефть.
RusAl (+0,45%) остановит работы в Гайане. Предприятие, контролируемое RusAl, добывает порядка 1,7 млн тонн бокситов. Однако, несмотря на размеры, производственный план холдинга не претерпит существенных изменений. Не исключаю, что трейдеры попытаются отыграть новость негативно на торгах в Азии, а затем и в России. Мы также полагаем, что события в Гайане не вызовут паники на рынке алюминия, цена на него продолжает падать, и уже приблизилась к уровню производственной себестоимости RusAl, что является дополнительным поводом для того, чтобы инвесторы спекулятивно отыграли это снижением котировок.
Экономика РФ выросла на 1,3%. При этом, индекс физического объема ВВП составил 1,1%. Предварительна оценка Росстата оказалась ниже, чем прогноз Минэкономразвития, но расхождение незначительно, 0,1 п.п., в пределах округлений и статистической погрешности. Мы не исключаем повышения оценки в ходе дальнейшего пересмотра до 1,4-1,5% по итогам года. При этом оптимизма по поводу роста экономики участники рынка не испытывают на фоне отрицательной динамики цен на нефть и металлы. В связи с этим, новость для рынка нейтральная.
Сегодня ожидаем разнонаправленную динамику. Рынки будут реагировать на динамику цены на нефть и ход торгов в Азии. Ожидание в паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 п.
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