Российский рынок акций выглядел вчера довольно слабенько по сравнению с западными биржами. Индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, в то время как европейские площадки прибавили около полупроцента, а Штаты и того больше.

Динамика «голубых фишек» была разнонаправленной. Намного хуже рынка был сильно перекупленный «Норильский Никель», потерявший в капитализации 1,9%. Однако сегодня бумаги ГМК попытаются отыграть вчерашнее снижение благодаря сильному росту цен на никель и палладий.

Начал отскакивать «Газпром», который в этом году является одной из худших бумаг. Сегодня рост газовой монополии должен продолжиться, но вряд ли он будет сильным.

Не стал пробивать поддержку 252 руб и Сбербанк. Сегодня у бумаги также неплохие шансы подрасти.

Как всегда при хорошем внешнем фоне позитивно смотрим на «Лукойл».

В целом внешний фон с утра располагает к открытию нашего рынка ростом в пределах 0,4%: более чем на полпроцента растут американские фьючерсы, нефть от вчерашних минимумов на закрытии подрастает на процент. Около 1,75% прибавляет китайский рынок после вчерашнего обвала.

Именно безоткатное падение нефти является главным тормозом российского рынка акций. Вчера котировки вновь рухнули почти на 4%, уйдя ниже очередного важного уровня 55 доллара за баррель. Поводом для распродаж послужили сообщения СМИ, что Китай снизил потребление нефти на 20%.

Однако есть и позитивные для нефти новости. Сегодня стартует двухдневный саммит мониторингового комитета ОПЕК+. Есть вероятность, что представители крупнейших мировых держав примут решение о снижении добычи на время коронавирусной паники. В любом случае порцию вербальных интервенций мы услышим. На этом фоне нефть может неплохо отскочить, даже в район 68,5 долларов. Однако о восстановлении цен выше 60 долларов пока говорить слишком рано.

Небольшим позитивом для всех рынков в целом можно назвать снижение темпов распространения заболевания и то, что случаи заражения хоть и встречаются за пределами Китая, но эпидемия не приняла мирового характера.

Пара доллар-рубль откатилась в понедельник от отметки 64, снизившись вчера примерно на полпроцента. Сегодня у рубля есть все шансы продолжить рост на ослаблении распродаж рисковых активов. Если внешний фон не ухудшится, а нефть продолжит отскок, то пара доллар-рубль попробует закрепиться под отметкой 63.

Со следующей недели стоит ожидать снижения давления на рубль из-за уменьшения покупок валюты в рамках бюджетного правила как минимум вдвое с нынешних около 20 млрд руб в сутки. Рынок может начать отыгрывать это уже в ближайшие дни.

В целом же ситуация продолжает оставаться тревожной. О возобновлении среднесрочного восходящего тренда фондовых рынков, даже в условиях поддержки высокой финансовой ликвидностью, пока никакой речи идти не может. К сильным распродажам нужно быть готовым и не забывать выставлять короткие стопы.