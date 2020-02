По итогам торгов 3 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,19%, до 3070,84 п., а РТС повысился на 0,27%, до 1521,16 п.

Отечественный рынок не желал падать, но и расти в условиях, когда котировки Brent падают ниже $55 за баррель, он не может. Всему виной китайский спрос, который на фоне коронавируса начал существенно снижаться. Китайская нефтегазовая компания Sinopec планирует на 12%, или 600 тыс. бар. в сутки, сократить переработку нефти. в феврале. В связи с этим Саудовская Аравия настаивает на краткосрочном дополнительном сокращении производства в рамках OPEC+ до 0,5-1,0 млн бар. в сутки. В отличие от предыдущих тревожных дней, золото торговалось в минусе и не помогло российским производителям металла Polymetal (-3,67%) и «Полюс» (-1,49%). Впрочем, падение нефти оказалось недостаточным, чтобы продавить все «нефтяные фишки» российского рынка. Бумаги «ЛУКОЙЛ» выросли на 0,67%. Среди самых сильных бумаг оказались «Русгидро» (+1,84%), «Аэрофлот» (+1,77%), «МТС» (+1,7%), «Россети» (+1,62%) и «АЛРОСА» (+1,56%). В основном, дорожали бумаги защитных секторов. Интерес к акциям «Аэрофлот» может быть связан с тем, что он остаётся одним из немногих операторов полётов в Китай, что почти гарантирует максимальную загрузку рейсов. Активность к вечеру резко выросла, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 83,477 млрд рублей.

Рубль провёл день в попытках укрепления. В утренние часы доллар в моменте достигал отметки 64,10 рублей, но затем устойчиво слабел. Не помешала рублю и нефть. Вероятно, что спекулянты готовятся к снижению ставки ЦБ РФ на пятничном заседании в связи с дальнейшим замедлением инфляции. Меж тем, Минфин обновил свой прогноз по курсу рубля на текущий год. В сентябре среднегодовой курс составлял 65,7 за доллар. В новой редакции среднегодовой курс составит 63,9, а на конец года 66,2 за доллар. Рубль также заранее отыгрывает высокую вероятность снижения валютных закупок в рамках бюджетного правила. До 6 февраля ежедневный объём интервенций, с учётом отложенных покупок 2,8 млрд рублей, составляет 21 млрд рублей. В следующий период, как минимум, можно ожидать сокращение объёма на четверть, а то и на треть. В среду Минфин также проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые покажут реальный спрос на российские ОФЗ.

Торги в США завершились в плюсе. Рынок немного устал от коронавируса, да и борьба с ним уже ведётся на глобальном уровне. Удивил индекс ISM США в производственной сфере, так как поднялся в январе до 50,9 п. при ожиданиях повышения лишь до 48,5 п. Это максимальное за полгода значение. Впрочем, расходы на строительство сократились за декабрь на 0,2% при ожидаемом росте на 0,6%. Более того, индекс производственной активности от Markit снизился до 51,9 п. с 52,4 п. в декабре, но рынок предпочёл не обращать на это внимание. Аналитики активно повышают цели по бумагам, и очередными объектами таких действий стали Nike Inc. (+3,08%) и Tesla Inc. (+19,89%). По акциям Tesla явно формируется пузырь. Это уже самая дорогая автомобилестроительная компания мира. Goldman Sachs обошёлся без любезностей в отношении акций нефтегазовой Exxon Mobil (-2,24%), присвоив ей рекомендацию «продавать». Бумаги Alphabet Inc. (+3,61%) подорожали перед отчётностью, но провалились на расширенных торгах, так как выручка родительской для Google компании не дотянула до прогнозов. По итогам торгов DJIA вырос на 0,51% до 28399,81 п., а S&P 500 на 0,73% до 3248,92 п.

Гонконг сообщил о первом погибшем от нового коронавируса. В Китае на вечер понедельника было 425 погибших при 20438 инфицированных. То есть смертельность вируса находится ниже 2,1% по сравнению с почти 10% у тяжёлого острого респираторного синдрома в 2003 году. Резервный Банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 0,75%. Меж тем, в самом Китае индексы пытались вернуть часть потерянного днём ранее. Многие рассчитывают на продолжение стимулирующих мер для преодоления негативного влияния вспышки коронавируса. На японском рынке выдающимся ростом — более 10%, отметились бумаги Panasonic. Компания впервые получила квартальную прибыль от поставок аккумуляторных батарей для Tesla. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23117,56 п. (+0,63%), Hang Seng — 26610,78 п. (+0,96%), Shanghai Composite — 2772,71 п. (+0,95%).

Нефть также пыталась восстановить потери. Reuters ссылается на источники в трёх странах OPEC, которые утверждают, что участники OPEC+ могут рассмотреть вариант дополнительного сокращения добычи. Как минимум, производство может сократиться ещё на 0,5 млн бар., или даже на 1,0 млн бар. в сутки. В любом случае, на рынке реагируют на то, что производители готовы сокращать производство, а власти ведущих стран принимают активные меры по защите от коронавируса. К 9:00 мск Brent — $54,89 (+0,81%), WTI — $50,65 (+1,08%), Золото — $1576,5 (-0,37%), Медь — $5638,34 (+2,01%), Никель — $13005 (+2,20%).

Индекс доллара торговался без изменений на отметке 97,80 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,56% по сравнению с 1,52 накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,106 (+0,0%), GBP-USD — $1,301 (+0,17%), USD-JPY – 108,83 (+0,14%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы и сырьевые контракты растут, частично восстанавливая понесённые потери. Вероятно, в начале дня отечественный рынок покажет рост в пределах 0,5%, а рубль продолжит укрепляться в сторону 63,0 за доллар. Восприятие вспышки нового коронавируса в Китае постепенно переходит в практическую плоскость из сферы общественной паники.

Из корпоративных событий текущего дня стоит отметить совет директоров «ММК», на котором будут даны рекомендации по дивидендам, а также отчётность Московской Биржи по объёмам торгов за январь.