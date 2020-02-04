Прогноз результатов ММК за IV квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 55% г/г
ММК должна опубликовать финансовые результаты за 4К19 завтра, 5 февраля.
Согласно нашему прогнозу, выручка компании составит $1 703 млн (-15% кв/кв), показатель EBITDA — $328 млн (-38% г/г), чистая прибыль — $142 млн (-55% г/г).
На результаты ММК, как и на всю отрасль в целом, оказывают неблагоприятное влияние падение цен на сталь, а также сезонное замедление внутреннего спроса.
Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ММК, учитывая ее низкую оценку (консенсус-мультипликатор EV/EBITDA 2020П составляет всего 4.4x против среднего уровня 5.2x по российскому стальному сектору) и ориентацию на внутренний рынок, которая должна поддержать компанию на фоне роста инвестиций в инфраструктурные проекты.
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