ММК должна опубликовать финансовые результаты за 4К19 завтра, 5 февраля.

Согласно нашему прогнозу, выручка компании составит $1 703 млн (-15% кв/кв), показатель EBITDA — $328 млн (-38% г/г), чистая прибыль — $142 млн (-55% г/г).

На результаты ММК, как и на всю отрасль в целом, оказывают неблагоприятное влияние падение цен на сталь, а также сезонное замедление внутреннего спроса.

Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ММК, учитывая ее низкую оценку (консенсус-мультипликатор EV/EBITDA 2020П составляет всего 4.4x против среднего уровня 5.2x по российскому стальному сектору) и ориентацию на внутренний рынок, которая должна поддержать компанию на фоне роста инвестиций в инфраструктурные проекты.