Перспектива смягчения процентной политики ЦБ может поддержать аукционы ОФЗ
Вчера рынок ОФЗ показал небольшую волатильность, за день доходности изменились от —1 до +2 бп. Несмотря на внешнюю волатильность и слабость рубля, многие инвесторы демонстрируют высокий интерес к рублевому суверенному долгу. Объем торгов за вчерашний день обновил рекорд текущего года (51 млрд руб.), что на 78% выше среднего оборота за последний год.
Вполне вероятно, что высокая активность обусловлена желанием участников рынка занять позиции перед пятничным заседанием Банка России, от которого мы ожидаем снижения ключевой ставки на 25 бп.
Перспектива смягчения процентной политики может поддержать завтрашние аукционы Минфина. Мы не исключаем, что Министерство может пойти на риск и предложить длинную бумагу сроком более 10 лет, например, ОФЗ серии 26228 (апр.30, доходность – 6.28% годовых) или 26230 (мар.39, доходность 6.48% годовых). В целях «гарантированного» привлечения средств может быть предложена бумага с индексируемым номиналом 52002 (фев.28). На последних аукционах бумага была востребована и все еще остается привлекательна на фоне вмененной инфляции на уровне 3.4%.
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