Нефтяные котировки в утренние часы умеренно восстанавливаются после падения почти на 5% днем ранее.

Сообщения о том, что спрос на нефть со стороны Китая из-за вспышки коронавируса может снизиться на 3 mbd, вчера оказали существенное давление на нефтяной рынок. Тем не менее, в утренние часы контракты на Brent торгуются вблизи $55/bbl в ожидании экстренной встречи технического комитета ОПЕК+, который должен оценить вероятные последствия ситуации в Китае для глобального спроса на энергоносители и предложить варианты реакции стран ОПЕК+ на эту ситуацию.

И хотя пересмотр параметров сделки пока является весьма неопределенным сценарием, информационные агентства сообщают о возможности сокращения добычи нефти еще на 0.5 mbd (до 2.2 mbd от уровня октября 2018 года). Такие сообщения вместе со словесными интервенциями представителей ОПЕК+ оказывает умеренную поддержку нефтяным контрактам.

Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что в условиях опасений за спрос на сырье вряд ли стоит ожидать устойчивого возврата цен на нефть к уровню $60/bbl.