Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится
Мы полагаем, что высокие темпы роста в финансовом секторе обусловлены продолжающимся бурным ростом ипотечного, необеспеченного и автомобильного кредитования. Несмотря на ожидаемое нами постепенное замедление роста кредитования, мы считаем, что в среднесрочной перспективе темпы роста в финансовом секторе останутся относительно высокими. При этом мы прогнозируем постепенное ослабление динамики в добывающей и обрабатывающей промышленности в результате дальнейшего торможения в мировой экономике. Несмотря на заключение торговой сделки первого этапа между США и Китаем, большинство ранее введенных пошлин продолжают действовать, что наносит значительный вред мировой торговле. Кроме того, быстрое распространение нового коронавируса может иметь весьма серьезные среднесрочные последствия для китайской экономики, что, в свою очередь, негативно отразится на ценах на сырьевые товары. Дополнительным негативным фактором в краткосрочной перспективе останется аномально теплая погода, которая влияет на выработку тепловой энергии, а также на объемы железнодорожного и трубопроводного транспорта (за счет снижения транспортировки энергоносителей).
Мы считаем, что продолжающееся умеренное увеличение реальных зарплат, а также относительно высокие темпы кредитования населения поддержат рост в розничной торговле, которая по-прежнему будет одним из факторов экономического роста в среднесрочной перспективе.
Мы также рассчитываем на умеренный позитивный эффект от реализации в России приоритетных национальных проектов.
Тем не менее, принимая во внимание действие негативных внешних факторов, мы ожидаем, что в текущем году темпы роста российского ВВП снизятся до 0,7%, а в 2021 г. экономика страны прибавит 0,9%.
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