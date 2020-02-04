Прогноз результатов "Магнита" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 30% г/г
В четверг, 6 февраля, Магнит (MGNT LI – ДЕРЖАТЬ) опубликует результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Мы ожидаем относительно хорошую динамику с учетом ранее представленных компанией данных о продажах в период новогодних праздников. В частности, мы прогнозируем увеличение выручки на 11% (здесь и далее – год к году) до 367 млрд руб. (5,3 млрд долл.) и рост EBITDA на 8% до 25,0 млрд руб. (306 млн долл.). Это предполагает снижение рентабельности по EBITDA на 0,2 п.п. до 6,8%. Чистая прибыль, по нашим оценкам, сократится на 30% до 5,9 млрд руб. (91 млн долл.).
Мы ожидаем, что валовая прибыль Магнита в 4 кв. 2019 г., будет расти медленнее выручки, а именно на 8% до 85,3 млрд руб. (1,3 млрд долл.). Это предполагает снижение валовой рентабельности на 0,5 п.п. до 23,2%. В то же время рентабельность будет выше, чем в третьем квартале, на котором негативно сказалась ликвидация товарных запасов.
Сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита. Результаты Магнита за 4 кв. 2019 г. могут показать, насколько руководству компании удалось добиться позитивных операционных изменений после периода неопределенности в прошлом году. Если они окажутся значительными, интерес инвесторов к акциям Магнита может вырасти за счет акций основного конкурента компании – X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ). Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Магнита.
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