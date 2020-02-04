ММК (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Учитывая негативную динамику цен на сталь и сезонно низкие объемы продаж в 4К19, мы ожидаем, что рентабельность снизится, и показатели будут относительно слабыми. Мы хотели бы отметить сильный рост цен на сырье – цены на железную руду (62% Fe) превысили $90/т, CIF, Китай в 2П19. Высокие цены на железную руду могут оказать дополнительное давление на финансовые показатели ММК, так как компания не располагает собственной железорудной базой. При этом финансовое положение ММК остается сильным, о чем свидетельствует чистая денежная позиция в плюсе на конец 3К19. Мы ожидаем, что 100% СДП компания направит на дивиденды. В итоге дивидендная доходность на годовой основе может составить 10%.

Между тем ситуация на рынке стали улучшилась, и бенчмарки на горячекатаный рулон по февральским контрактам восстановились до $500/т. Неопределенность вокруг спроса на сталь в Китае в связи с эпидемией коронавируса в ближайшие 2-3 недели, на наш взгляд, сохранится. Начало строительного сезона в России остается главным позитивным драйвером для крупнейших российских производителей стали на внутреннем рынке. Мы также хотим отметить сильный спрос со стороны автопрома и поддержку российским ценам на сталь от импортных пошлин на оцинкованную сталь, поставляемую из Китая и Украины. Кроме того, Китай, завершив празднование Китайского Нового года, вступает в традиционный сезон пополнения запасов. Снижение цен на сырьевые товары на фоне опасений эпидемии коронавируса может поддержать спрос на материковом Китае.

Основные прогнозные цифры мы приводим ниже:

— По нашему прогнозу, выручка снизится на 15% к/к примерно до $ 1 700 млн

— Учитывая, что средние цены на горячекатаный рулон снизились на 19% к/к, на оцинкованную сталь – на 9% к/к, а объемы продаж готовой продукции в целом – на 4% к/к, мы ожидаем сильного снижения EBITDA примерно до $339 млрд, что отражает также рост цен на сырье.

— Чистая прибыль, по нашей оценке, составит $153 млн.

— Для расчета СДП мы использовали капиталовложения в объеме $215 млн и подразумевали частичное высвобождение оборотного капитала. В результате наш прогноз по СДП составил $105 млн, который, как мы ожидаем, компания полностью направит на выплату дивидендов.