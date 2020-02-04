Прогноз результатов "Магнита" за IV квартал: расширенные промоакции скажутся на рентабельности
Магнит опубликует операционные и финансовые результаты за 4К19 в четверг 6 февраля, после чего состоится телефонная конференция.
Мы ожидаем годового увеличения чистой розничной выручки на 8,6% до 354,8 млрд руб. в 4К19, что предполагает небольшое замедление роста по сравнению с 9,1% в 3К19 (на фоне массовых распродаж). Результаты нашего опроса "Потребительский индекс Иванова" показали, что в 4К19 Магнит активно снижал цены; соответственно, в результатах за 4К19 мы ожидаем увидеть хорошую динамику трафика при снижении среднего чека. С учетом вклада "СИА Групп" и оптового сегмента мы прогнозируем увеличение совокупной выручки в 4К19 на 10,1% по сравнению с 4К18 до 365,1 млрд руб. При этом мы предполагаем, что валовая рентабельность за отчетный период снизилась на 1,0 п. п. до 22,7% из-за инвестиций в цены.
Общие, коммерческие и административные расходы в четвертом квартале обычно выше, чем в третьем. Мы ожидаем, что в 4К19 они составят 59,9 млрд руб., или 16,4% от выручки. Учитывая низкую валовую рентабельность, мы прогнозируем EBITDA на уровне 23,0 млрд руб., на 1% ниже, чем в 4К18, при рентабельности 6,3% (против 7,0% в 4К18). Приведенные прогнозы с учетом наших оценок чистых процентных расходов и налога на прибыль подразумевают чистую прибыль в размере 5,7 млрд руб. при чистой рентабельности 1,6%.
Наши прогнозы за 4К19 предполагают, что EBITDA за 2019 год составит 86,1 млрд руб. при рентабельности 6,3%, что ниже 6,5%, названных компанией в качестве ориентира в конце октября.
Мы полагаем, что реакция инвесторов на результаты будет умеренно негативной, хотя важнее всего текущие тенденции, особенно динамика трафика после сокращения промоакций. Во время телефонной конференции, помимо оценки перспектив и прогнозов на 2020 год, мы бы хотели услышать от компании обновленную информацию о развитии цепочки поставок, о мерах по дальнейшему улучшению нового клиентского предложения и о планах в отношении промоакций.
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