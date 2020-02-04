Магнит представит свои неаудированные финансовые и операционные результаты за 4К и 2019 г. в этот четверг — 6 февраля.

— По итогам последнего квартала года, согласно нашим расчетам, Магнит увеличил количество магазинов в основных форматах на 14% г/г до 20,9 тыс., а совокупную торговую площадь на 13% г/г. В темпах роста торговой площади может наблюдаться плановое замедление относительно прошлого квартала на фоне меньшего числа открытий. Наиболее сильный прирост торговой площади на уровне 29% г/г мы ожидаем в сегменте магазинов косметики.

— Продовольственная инфляция в 4К 2019 г. замедлилась до 3,5% г/г, что вкупе с увеличением промо-активности, на наш взгляд, приведет к значительному падению темпов роста LFL среднего чека. Сопоставимый трафик же напротив может продемонстрировать существенную положительную динамику по сравнению с 3К, что вновь выведет LFL-продажи в плюс. Улучшение динамики трафика менеджмент Магнита отмечал в пресс-релизе, выпущенном по итогам предновогоднего периода.

— Совокупность роста торговой площади и LFL, согласно нашим прогнозам, позволит увеличить розничные продажи по итогам квартала на 9,6% г/г и общую выручку на 10,9% г/г до 367,7 млрд руб.

— Бо̀льшая доля промо в выручке, в том числе на фоне «раскатки» карт лояльности и реализации части устаревшего ассортимента, на наш взгляд, станет причиной сокращения валовой маржи ритейлера по сравнению с 4К 2018 г. на 0,7 п.п. до 23% и рентабельности EBITDA на 0,8 п.п. до 6,2%. По итогам года рентабельность EBITDA в таком случае составит 6,3% против 7,3% в 2018 г. Рентабельность EBITDA скорректированной на разовые эффекты и программу долгосрочной мотивации за 2019 г. может оказаться на 0,6 п.п. выше, около 6,9%.

— Чистая прибыль за квартал может быть на уровне 4,8 млрд руб., что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2019 г. мы ожидаем снижения чистой прибыли на 47% г/г.

Отчетность компании будет представлена в 10 утра по московскому времени, а в 17:00 менеджмент проведет конференц-звонок. Наша текущая рекомендация для акций Магнита «Держать» с целевой ценой 3 917 руб.