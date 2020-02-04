В лидерах роста к середине дня пребывали акции РУСАЛа (+3,18%) и бумаги “Аэрофлота” (+2,78%). В лидерах снижения были котировки “Полюса” (-1,68%) и акции Polymetal (-0,88%). Бумаги золотодобытчиков второй день подряд шли вниз ввиду увеличения склонности инвесторов к риску, хотя цены на золото теряли лишь порядка 0,5%.

С технической точки зрения перспективы акций РУСАЛа для “быков” выглядят благоприятными. Бумаги смогли устоять выше средней полосы Боллинджера дневного графика (34,50 руб) и теперь вполне могут стремиться к верхней и максимуму текущего года 39,640 руб. Сигнал подтвердится при способности подняться выше 36,335 руб (пик с 23 января). “Длинные” позиции по бумагам стоит удерживать как минимум до закрепления ниже 34-34,50 руб.