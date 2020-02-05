Российский рынок акций во вторник следовал за общемировой тенденцией роста. Большинство азиатских, европейских и американских фондовых площадок показали положительную динамику, что позволило продолжить отскок и нашему индексу МосБиржи.

Как известно, динамика рынков порой сама по себе диктует информационные тренды. Так вот сейчас, судя по динамике мировых индексов акций, тема вируса в Китае временно отошла на второй план. В то же время отметим, что его распространение продолжается, хотя относительные темпы замедлились. При этом негативное воздействие принимаемых мер по ограничению эпидемии на экономику КНР уже является фактом. Вопрос лишь в том, насколько долго и сильно будет продолжаться эта история.

На этот счет накануне высказалась бывшая глава ФРС Джанет Йеллен. Она заявила в своем выступлении, что коронавирус представляет опасность для мировой экономики, однако подобные эпидемии в прошлом имели лишь умеренные долгосрочные последствия. Влияние может быть в течение 1–2 кварталов. Оценив эффект прошлых эпидемий, экономисты указывают лишь на краткосрочный негативный эффект, сказала Йеллен. «В долгосрочной перспективе вспышки заболеваний, похоже, оказывают сравнительно небольшое влияние на экономику, и я думаю, что многие надеются, что в этот раз ситуация повторится», — добавила она.

Американский индекс S&P 500 во вторник вырос на 1,5%, что в итоге позволило отыграть значительную часть понесенных в последние дни потерь. Тем не менее о полном развороте и возврате в формат будничного обновления исторических максимумов пока говорить преждевременно. Техническая инициатива может оставаться на стороне продавцов до тех пор, пока котировки S&P 500 находятся ниже 3315 п.

Стоимость барреля нефти Brent во вторник поднималась выше $55, однако этот рост оказался кратковременным. К кону сессии распродажа продолжилась, и итоговые потери составили 0,9%. Закрытие сессии прошло чуть ниже $54. Сегодня с утра наблюдается локальный отскок на фоне сильной перепроданности, но общая тенденция на рынке нефти остается депрессивной.

Причина слабости рынка нефти во многом обусловлена ожиданиями замедления спроса со стороны крупнейшего потребителя — Китая. В моменте это привело нефтяной фьючерсный рынок в состояние контанго, когда контракты с поставками через год стали стоить чуть дороже, чем ближайшие фьючерсы.

Опасения участников сейчас связаны с тем, что ограничения на поездки в Китай и передвижение внутри страны будут продолжаться в течение длительного периода времени. В этом плане на рынках пока сохраняется неопределенность. Чтобы хоть как-то сгладить эффект от выпадающего спроса страны ОПЕК+ активно обсуждают возможность дополнительного снижения объемов добычи. В СМИ появляются разные цифры, от 0,5 до 1 млн баррелей в сутки (б/с). Окончательное решение пока не принято.

В то же время Bloomberg со ссылкой на делегата технического комитета ОПЕК+ пишет, что средние темпы роста на нефть в текущем году в худшем случае снизятся на 200 тыс. б/с. Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 г может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с.

Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована на март, но после заседания технического комитета может быть принято решение о проведении досрочной встречи в феврале, чтобы исправить ситуацию.

Таким образом, в среднесрочной перспективе цены на нефть могут быть защищены от значительного ускорения волны снижения. Сегодня ближайшая область поддержки по Brent сместилась в диапазон $53–54.

Подъем российского рынка акций накануне полностью уложился в общий формат движения других развивающихся площадок. Отскок на фоне позитивной динамики на развитых рынках выглядит закономерным, однако в нашем случае сдерживающим фактором выступает слабость нефти.

При сохранении текущих цен Brent дальнейший устойчивый роста под вопросом. И хотя сегодня с утра есть шансы на положительную динамику индекса МосБиржи из-за стабильного внешнего фона, уверенности в скором возврате выше 3140–3150 п. нет. Главным образом этом может быть связано со сдержанной динамикой тяжеловесного нефтегазового сектора.

Если смотреть на российский рынок шире, то естественно остаются сильные акции, которые продолжают трендовое движение наверх. Например, вчера на новые исторические максимумы вышли бумаги Яндекса (+3,8%) и TCS Group (+2,94%). Причин для их глубокого отката в данный момент не наблюдается. Наоборот, при стабильном фоне тренд может быть продолжен, несмотря на относительно высокие фундаментальные мультипликаторы обоих компаний.

Существенно лучше рынка во вторник выглядели обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,06%). Последний год показал, что это бумаги, торгующиеся в отрыве от тенденций нефтяного рынка. В них есть своя индивидуальная история и крупные покупатели, оформившие три мощные волны роста и удвоение капитализации. Вчерашний подъем воспринимается в качестве временного отскока. Учитывая невысокую ожидаемую дивидендную доходность, текущие ценовые уровни по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза, на мой взгляд, выглядят завышенными. Привилегированные акции на длинной дистанции могут быть привлекательней.

Лучше рынка накануне торговались акции Русала (+4,06%). Они продолжают восстановление после 15%-ой коррекции в январе вслед за начавшимся отскоком в Норильском никеле (+2,39%). С одной стороны, акции алюминиевой компании оценены относительно дешево, если считать ее справедливую стоимость вместе с пакетом в ГМК (27,8%). Но в то же время ценовая конъюнктура на рынке алюминия остается весьма слабой. Стоимость тонны алюминия в рублях находится на минимальных значениях с 2017 г. и сейчас на 6,5% ниже, чем среднее значение за последние 12 месяцев. Не исключаю, что локальная волна роста в Русале может притормозить около диапазона 37–38 руб.

Вновь начали пользоваться спросом акции Аэрофлота (+2,42%) после публикации неплохого отчета по РСБУ за IV квартал. И хотя более показательным будет отчет по МСФО, в котором будут учтены результаты дочерних авиакомпаний Победа и Россия, уже сейчас можно сказать, что группа Аэрофлот готова показать сильные результаты. Если бы не фактор коронавируса, который задел акции большинства крупнейших мировых авиаперевозчиков, можно было бы рассчитывать на подъем к максимальным значениям за последний год. К тому же уже свершившееся падение нефти создает основу для дальнейшего снижения топливных издержек. Долгосрочный взгляд на перспективы бумаг Аэрофлота умеренно позитивный.

Рост аппетита к риску способствует локальному оттоку спекулятивного капитала из золота. Стоимость унции за пару сессий упала на 2,2% до $1550. Это в свою очередь остановило восходящее движение и в российских золотодобытчиках. Акции Полюса во вторник просели на 2,2%, бумаги Полиметалла — на 3,4%. Если говорить об инструменте для диверсификации портфеля, то по-прежнему выделяем именно «защитные» бумаги Полюса. По мультипликаторам компания оценена не дешево, но смысл в удержании этих акций как раз именно в их свойстве расти вместе с золотом (более быстрыми темпами). Ближайшая сильная техническая поддержка в этих акциях расположена коло 7200–7300 руб.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета по МСФО за IV квартал у ММК. Ключевые финансовые показатели могут снизиться из-за падения цен на сталь. Центральным событием всей текущей недели станет пятничное заседание ЦБ. Учитывая тенденцию по замедлению инфляции, регулятор может принять решение о снижении ключевой ставки еще на 0,25% до 6%. Отчасти это уже заложено в рынок, но все равно в теории было бы умеренно позитивно для акций и облигаций.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,17%, нефть Brent в плюсе на 1,26%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.