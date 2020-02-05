Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей утром демонстрирует восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 54,5 доллара за баррель, а большинство валют развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия вторника. При этом в перовой половине дня спрос на рубль может быть поддержан предстоящими аукционами по размещению «длинных» ОФЗ.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты на открытии торгов. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранения американской валютой позиции в диапазоне 62,5 – 63,2 рубля. Однако инвесторам стоит помнить о рисках, связанных с распространением коронавируса. В случае снижения аппетита к рисковым активам, покупки в долларе активизируются, что позволит американской валюте предпринять попытку пробоя сопротивления на уровне 63,2 и закрепления над ним.

Напомним, что днем ранее, несмотря на провал, прошедший на рынке энергоносителей в рамках вечерней сессии, рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро упали на 1% и 1,1% соответственно. Поддерживающим фактором для рубля выступила динамика валют развивающихся стран.