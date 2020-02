По итогам торгов 4 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,87% до 3097,60 п., а РТС на 1,71% до 1547,19 п.

На внешних рынках царил оптимизм. Народный Банк Китая упорно вливает ликвидность в финансовую систему, подогревая ожидания дополнительных стимулов от правительства. Коронавирус продолжает распространяться, но уже не вызывает смертельный страх, хотя его летальность находится на уровне около 2,1%. Впрочем, это не столь опасно, как 9,5% у атипичной пневмонии 2003 года. В любом случае, инвесторы посчитали, что активы были сильно перепроданы и начали возвращаться к покупкам.

На отечественном рынке лидировали бумаги «Сургутнефтегаз», которые подорожали на 5,06%. Акция была сильно перепродана в предыдущие дни, а также накануне стало известно, что в состав совета директоров могут войти три новых члена. Соответственно, рынок рассчитывает на какие-то изменения в корпоративной политике и политики в отношении акционеров. Выросли также перепроданные акции «РусАл» на 4,06%. Проблемы в Гайане затрагивают лишь 8% от объёма производства бокситов, что можно компенсировать поставками из других источников. Также в лидерах были Yandex (+3,8%), привилегированные «Транснефть» (+2,44%), «ОГК-2» (+2,43%) и «Аэрофлот». Последний накануне предоставил данные о росте прибыли по РСБУ в 2019 году в 1,9 раза. Аутсайдерами стали Polymetal (-3,41%) и «Полюс» (-2,19%), что было ожидаемым на фоне роста аппетитов к риску. Московская Биржа отчиталась о незначительном снижении объёмов торгов. Впрочем, рост наблюдался почти по всем сегментам, исключая валютный рынок, где наблюдалось падение объёмов. По итогам прошедших торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 83,817 млрд рублей, что сопоставимо с объёмами накануне.

Рубль упорно отыгрывал свои потери, укрепляясь в моменте до 62,842 за доллар и 69,387 за евро. Нельзя сказать, что этому способствовала нефть, так как она безуспешно пыталась вернуться выше отметки $55 за баррель Brent. Более весомым является аргумент, что всё большее число центральных банков поддерживает политику отрицательных реальных ставок. Собственно говоря, до такой ситуации дошёл и Китай, где инфляция выше 4%. В среду 5 февраля Минфин протестирует рынок размещением двух выпусков ОФЗ на аукционах без лимита. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года и ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Если ситуация на рынках не испортится до пятницы, то вероятность снижения ставки ЦБ РФ также возрастает. Поэтому спрос на рубли может быть связан с ожиданием падения доходностей по облигациям.

Рынки продолжают демонстрировать свою циничность и оптимистичность. Американский инвестор уверовал в то, что Китай делает достаточно для сдерживания коронавируса, а также применяет меры по стимулированию экономики. Кроме того, на прошедшие торги повлияли очередные корпоративные отчёты и статистика. Бумаги Tesla Inc. (+13,73%) продолжают улетать в космос, вызывая панику у торопливых «медведей» Однако вполне очевидно то, что подобные уровни уже не оправдываются экономическими показателями. NASDAQ (+2,10%) смог обновить свой исторический максимум. Промышленные заказы в США выросли на 1,8% в декабре при ожиданиях роста на 1,5%. Бумаги Alphabet Inc. провалились на 2,62%. Родительская для Google компания разочаровала динамикой выручки. Онлайн аукцион eBay Inc. подорожал на 8,78% на фоне публикации в Wall Street о том, что Intercontinental Exchange Inc. несколько раз пыталась выдвинуть предложение по покупке. Apple Inc. (+3,3%) планирует возобновить работу ассоциированных предприятий в Китае с 10 февраля. Walt Disney (+2,41%) уже после закрытия торгов сообщила о росте подписчиков сервиса Disney+ до 28 млн человек. Производитель автомобилей Ford Motor (+2,23%) также вечером сообщил об убытках в размере $1,7 млрд за прошедший квартал и снизил свои прогнозы на будущее, что привело к провалу акций на расширенных торгах. Тем не менее, по итогам дня DJIA вырос на 1,44% до 28807,63 п., а S&P 500 на 1,5% до 3297,59 п.

Азиатские индексы также демонстрировали рост вслед за индексами США. Впрочем, оптимизм можно найти и в статистике коронавируса. Число летальных случаев превысило 490 человек при более 24 тыс. заболевших. То есть уровень смертности от вируса упал до 2% и ниже. Большинство экономистов пока сходится на том, что влияние коронавируса будет краткосрочным и не приведёт к глобальному спаду экономики. Впрочем, ближайшие недели покажут развитие ситуации в статистике заболеваемости. Для отдельных компаний последствия могут быть довольно серьёзными. Южнокорейская Hyundai Motor объявила о временной приостановке сборочных конвейеров из-за перебоев с поставками комплектующих из КНР. И немного статистики. Новая Зеландия сообщила о падении безработицы в IV квартале до 4,0% с 4,1% в предыдущие три месяца. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии вырос в январе до 50,6 п. с 49,8 п. в декабре. В Японии активность в сфере услуг поднялась до 51,0 п. с 49,4 п. И, наконец, в Китае PMI сферы услуг от Caixin снизился до 51,8 п. с 52,5 в декабре. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23338,57 п. (+1,10%), Hang Seng — 26683,13 п. (+0,03%), Shanghai Composite — 2811,59 п. (+1,02%).

Накануне технический комитет OPEC+ проводил оценку влияния коронавируса на спрос. В самом пессимистичном варианте рост спроса на нефть в текущем году замедлится до 1,01 млн бар. прироста к потреблению 2019 года. Впрочем, уже сегодня с этим можно не согласиться, так как в феврале китайская Sinopec планирует снизить переработку нефти на 12%, или 600 тыс. бар. в сутки. Китайский посол, который присутствовал на совещании, также заверил присутствующих, что текущая ситуация долго не продлится. Меж тем, на рынке сформировалась структура контанго. Майский контракт Brent на $0,25 дороже апрельского, а июньский уже на $0,40. Лишь декабрьские поставки торгуются на уровне апрельских. К 9:00 мск Brent — $54,46 (+0,93%), WTI — $49,99 (+0,77%), Золото — $1563,1 (+0,49%), Медь — $5660,39 (+1,00%), Никель — $13155 (+2,53%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 98,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам немного снизилась до 1,59% с 1,60% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,104 (-0,06%), GBP-USD — $1,302 (-0,08%), USD-JPY – 109,43 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно позитивный. Дорожают сырьевые контракты и растут рынки Азии. Меж тем, динамика валют не указывает на какие-либо особенные аппетиты к риску. Поэтому начало дня на российском рынке может быть позитивным в пределах 0,5% прироста. Рубль также имеет шанс на укрепление в течение дня на фоне размещения ОФЗ и объявления о валютных интервенциях на ближайший месяц. На корпоративном горизонте отчётность ММК по МСФО.