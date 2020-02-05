Рублевые облигации во вторник продемонстрировали восстановительный рост цен, отыгрывая усиление оптимизма на глобальных рынках. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,25% годовых (-3 б.п.). До конца текущей недели конъюнктуру российского рынка будут определять два фактора: меры борьбы с «коронавирусом» и заседание Банка России по ключевой ставке. Если инвесторы продолжат получать подтверждение эффективности предпринимаемых китайским правительством мер борьбы с эпидемией и Банк России даст сигнал о возможности снижения ключевой ставки ниже 6%, то доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал возвращения к минимумам января текущего года – 6,19% годовых.

Корпоративные эмитенты спешат воспользоваться притоком ликвидности от мировых Центробанков и восстановлением оптимизма на рынке. В течение 5 — 6 февраля планируют провести сбор заявок на новые рублевые облигации Россельхозбанк (ставка купона 6,05% на 3 года), Ростелеком (купон 6,65% на 7 лет), Металлоинвест, КАМАЗ (купон 6,60 – 6,75% на 1,5 года). Объявленные ориентиры, на наш взгляд, не предполагают торговых идей.

Доходность евробондов Russia`29 во вторник выросла на 4 б.п. – до 2,81% годовых, что коррелирует с динамикой UST-10 и отражает ослабление спроса на защитные активы. Сейчас доходность Russia`29 на 19 б.п. ниже, чем в начале «коронавирус-кризиса» (2 недели назад). Сегодня рост доходности UST-10 и российских евробондов может продолжиться.