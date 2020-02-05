Рынок акций РФ и рубль умеренно вырастут на относительно благоприятном внешнем фоне, который сложился в среду к открытию торгов. Отечественная валюта может получить поддержку от растущей стоимости нефти и интереса инвесторов к размещаемым Минфином ОФЗ.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно благоприятным, что подразумевает возможность продолжения наметившегося повышения по индексу РТС, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

Вместе с тем, несмотря на ускорение роста числа излечившихся от вируса 2019-nCoV, об устранении неопределенности говорить преждевременно (так, общее число пациентов, у которых диагностирован коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось примерно на 20%, и превысило 24 тысячи человек), добавляет он. "Значения индексов волатильности на мировых рынках акций также пока не позволяют говорить об окончательной стабилизации обстановки", — говорит аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает сохранения тренда на укрепление рубля, который показал себя с лучшей стороны за последнее время.

Эксперт полагает, что пара доллар-рубль в среду, 5 февраля, будет находиться в диапазоне 62,6-63,2 рубля за доллар.

"Поддержку рублю окажут цены на нефть и интрига относительно пятничного заседания совета директоров Банка России. По сравнению с прогнозами аналитиков неделю назад, когда практически все писали о понижении регулятором ключевой ставки, сейчас эксперты разделились на два лагеря. А причиной стали данные по инфляции, которая практически не изменилась в январе и опасения замедления глобальной экономики", — говорит он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также ожидает умеренного укрепления рубля на открытии торгов.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей утром демонстрирует восстановление, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 54,5 доллара за баррель, а большинство валют развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия вторника. При этом в первой половине дня спрос на рубль может быть поддержан предстоящими аукционами по размещению "длинных" ОФЗ", — поясняет свою точку зрения на динамику рубля аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы во вторник на биржах США показали рост на 1,4-2,1% на фоне мер Китая по борьбе с влиянием коронавируса на экономику.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,23-0,28%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,14%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,24%, японский Nikkei 225 вырос на 1,11%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%.

Стоимость нефти растет на 0,96% — до 54,48 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,05% — до 1,1036 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос во вторник на улучшении внешнего фона и укреплении рубля к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87%, до 3097,6 пункта, индекс РТС — на 1,71%, до 1547,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 62 копейки — до 63,11 рубля, евро — на 76 копеек, до 69,67 рубля, следует из данных Московской биржи.