Магнит должен представить отчет о финансовых результатах за 4К19 завтра, 6 февраля.

Мы ожидаем роста LFL-продаж группы (0.7% в 4К19 против —0.7% в 3К19). Возможный рост LFL-трафика будет связан с проведением более агрессивных промо-акций, что может отрицательно сказаться на уровне маржи. Мы прогнозируем небольшое замедление роста выручки по сравнению с предыдущим кварталом (с 10.5% в 3К19 до 10% в 4К19).

Показатель EBITDA без учета применения МСФО 16 предположительно достигнет 22.6 млрд. руб., рентабельность EBITDA снизится до 6.2% с 7.0% в 4К18. Рентабельность чистой прибыли, по нашим оценкам, может составить 1%.

Мы ожидаем, что валовая прибыль и EBITDA покажут рост на 6.2% и снижение на 2.6% соответственно.

В целом результаты продемонстрируют слабую динамику г/г и вряд ли вдохновят инвесторов. Однако реализация новой стратегии может несколько стабилизировать операционные результаты в 2020 году.

Мы сохраняем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по Магниту с учетом консенсус-мультипликатора EV/EBITDA 2020П 7.5x, с которым торгуется компания — это ниже среднего мультипликатора по российской рознице (8.0x).