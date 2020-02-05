Вакцина от вируса: хорошая макростатистика и денежные вливания
Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе в пределах 0,25%.
Отчётности сегодня опубликуют такие компании, как Merck, General Motors и Qualcomm. Важная макроэкономическая статистика – это изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP) и индексы деловой активности в сфере услуг (от Markit и ISM).
В понедельник акции уже поддержал хороший отчёт ISM о настроениях менеджеров по закупкам в сфере производства. После нескольких месяцев снижения индекс резко вернулся в положительную зону – выше 50 пунктов, что на фоне страхов перед вирусом поддержало рынок. Уверенный отскок индексов продолжился и вчера.
Данным по промышленным заказам помог спрос на оборонную продукцию. В целом, американская экономика по-прежнему устойчива (особенно в сравнении с другими развитыми странами), хотя недавно даже ФРС отметила риски, вызванные распространения эпидемии. Вирус-виновник распродажи ещё не взят под контроль, но ведётся работа над экспериментальными препаратами. Если испытания лекарств завершатся успешно, то шум вокруг эпидемии пойдёт на спад.
Не только хорошая статистика и биотехнологические решения помогают котировкам восстановиться. За понедельник-вторник Народный банк Китая предоставил рынку почти 2 трлн юаней через операции репо. Таким образом, мягкая монетарная политика стала палочкой-выручалочкой не только в Европе и США, но и в КНР.
Под сильнейшей раздачей оказались акции энергетических компаний. ETF на энергетический сектор S&P 500 (XLE) с начала года потерял 12% своей стоимости, проигнорировав и временную эскалацию на Ближнем Востоке, и нарушения в поставках ливийской нефти. Опасения за рост китайской экономики и спрос на топливо очень сильны. Прекратить падение котировок нефти должно дополнительное сокращение добычи странами ОПЕК+.
Из всех перечисленных мер в корень проблемы реально бьёт только изобретение вакцины и восстановление работы предприятий и авиасообщения. Монетарными стимулами этих проблем не решить, а более высокая цена на нефть поможет только добывающим странам. Тем не менее, в недавней просадке фактор коронавируса себя почти исчерпал. Для более сильного падения, рынкам нужна новая страшилка, но её пока нет.
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