Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера снизилась на 16 бп, до 5,78%. Индекс RUSFAR составил 6,04% (-1 бп). В этой ситуации регулятор решил значительно увеличить лимит недельного депозитного аукциона, повысив его до 2,1 трлн руб. В результате банки разместили на депозитах 2,06 трлн руб. (на 440 млрд руб. больше, чем в прошлый вторник) по средней ставке 6,18%. Еще 25,1 млрд руб. ликвидности ЦБ стерилизовал путем размещения 3-месячных КОБР. В результате этих операций остатки средств на корсчетах банков должны приблизиться к 2,0 трлн руб. В то же время, по прогнозу ЦБ, через бюджетный канал в систему на этой неделе поступит почти 120 млрд руб. В целом мы полагаем, что в ближайшее время однодневные ставки денежного рынка будут двигаться в узком диапазоне примерно на 15–20 бп ниже ключевой ставки ЦБ.

Другие ставки вчера умеренно снизились. Более длинные ставки FRA опустились на 2–4 бп, ставки процентных свопов – примерно на 2 бп. Кривая NDF сместилась вниз на 5–7 бп, а более длинные ставки кросс-валютных свопов закрылись ниже на 2 бп.



