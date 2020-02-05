Баланс инструментов абсорбирования ликвидности сместился в пользу еженедельных депозитных аукционов, что оправдано в свете отказа от ценового дисконта в КОБР с января. На вчерашнем аукционе КОБР-29 спрос ограничился 25 млрд руб., что сохранило приличный объем выпуска неразмещенным (124 млрд руб.).

Напротив, недельный депозитный аукцион абсорбировал 2.06 трлн руб.

Стоит отметить, что прогноз ликвидности Банка России на предстоящую неделю достаточно точно соответствовал интересу и запасу рынка – предложение составило 2.1 трлн руб. В результате, ставки денежного рынка могут сохранить умеренный дисконт к ключевой ставке на горизонте предстоящей недели (-17 бп для ставки о/н свопа, —25 бп в Ruonia о/н).

Кривые процентных и валютных свопов ухватились за положительный контекст на рынке валюты и ОФЗ и во вторник опустились еще на 2-3 бп на горизонте до 1 года, и на 1-2 бп на более длинных горизонтах.

Вчера на рынке ОФЗ продолжились покупки по всей длине кривой, доходности снизились на 1-4 бп. Наибольшая активность наблюдалась в бумагах со сроком погашения более 10 лет. Наиболее вероятными причинами оптимизма являются: укрепление на валютном рынке, а также подготовка к снижению ключевой ставки ЦБ 7 февраля (Росбанк: —25 бп).

Сегодня Минфин проведет два первичных размещения ОФЗ. Как и ожидалось, рынку будет предложена бумага на дальней части кривой – ОФЗ-ПД 26228 (апр.30, доходность – 6.25% годовых) и вторую неделю подряд будет размещаться ОФЗ с переменным купоном серии 24021 (апр.24). Нормализация рыночной ситуации и высокий спрос на фоне пятничного заседания должны благоприятно сказаться на результатах аукционов. Совокупный объем, с высокой вероятностью, превысит необходимый на 1к’20 недельный объем размещений в размере 50 млрд руб. Однако цена серии 24021, которая за последнюю неделю сильно выросла (со 100.6 до 100.9% от номинала), может ограничить спрос со стороны некоторых инвесторов