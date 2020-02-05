Магнит (MGNT LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $17,8/ГДР; MGNT RX: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ 4 749 руб./акцию) завтра, 6 февраля, представит финансовые результаты за 4К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию.

Мы ожидаем сильного роста выручки в 4К19 (+11% г/г), поддержку которому окажет долгожданное восстановление траффика. В то же время, более активные инвестиции в цены, вероятно, негативно повлияют на рентабельность в 4К19; в итоге ожидаемая нами рентабельность EBITDA за 4К19 может оказаться ниже прогноза как самой компании, так и прогноза аналитиков (6,1% vs 6,5%).

Тем не менее, мы считаем, что слабая отчетность за 4К19 сильно не разочарует рынок, так как инвесторы уже давно учли это в котировках: даже после ралли MGNT RX на 10,4% с начала года, MGNT RX все еще торгуется с дисконтом в 2% к своему среднему мультипликатору EV/EBITDA за два года и с дисконтом в 13% к бумагам X5. В центре внимания инвесторов, судя по всему, будут находиться прогноз на 2020 г. по открытию новых магазинов и рентабельности, а также динамика LfL-выручки с начала года в 2020 г.

Рост траффика приведет к росту LfL-выручки в 4К19, тогда как инвестиции в цены негативно повлияют на рентабельность. Согласно нашему прогнозу, выручка за 4К19 составит 366,7 млрд руб., что на 11% выше г/г. В итоге выручка за 2019 г. составит 1 371 млрд руб. (+11% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу рынка. Компания ранее сообщала о росте Lfl-траффика на 2,4% во второй половине декабря (позитивная динамика наблюдалась впервые с 3К16).

Мы считаем, что это, по крайней мере, отчасти было вызвано агрессивными инвестициями в цены. В то же время эффект покупки более дорогих товаров, который поддержал Lfl-чек Магнита по итогам 9М19, вероятно, сохранится, поддерживая рост LfL-чека выше нулевого уровня. В итоге мы ожидаем, что рост LfL-выручки улучшится в 4К19 в сравнении с нулевым уровнем в 3К19.

Согласно нашему прогнозу, рентабельность EBITDA составит 5,6% в 4К19 (-1,4 п. п. г/г и —0,2 п. п. к/к) на фоне более активных инвестиций в цены в 4К19 (по всей отрасли) и развертывания программы лояльности постоянных покупателей. Наш прогноз рентабельности EBITDA по итогам 2019 г. на уровне 6,1% более консервативен в сравнении с прогнозом самой компании и консенсус-прогнозом. Мы ожидаем, что чистая прибыль составит 5,7 млрд руб. за 4К19 на фоне тех же факторов, что и EBITDA, а также вследствие увеличения долга и соответствующих финансовых расходов; в итоге чистая прибыль за 2019 г. составит 18,7 млрд руб.