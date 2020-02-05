3 февраля компания опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2019 г. На фоне умеренно позитивной отчетности котировки взлетели на 4,2% за две предыдущих сессии (3-4 февраля). 30 января акции начали отскок вверх ровно от верхней границы прежнего боковика (106 руб.) 30 января, то есть еще до публикации отчетности.

Размашистую динамику акции показывали и раньше, как текущая «петля» с минимумом 106 руб. Пологий среднесрочный бычий тренд (синие линии) остается актуальным, а технические индикаторы в основном на стороне покупателей. Соответственно, можно рассчитывать на планомерный рост в рамках тенденции.

Прогноз за ближайшие несколько сессий: тестирование сопротивления в районе 115 руб. После этого вероятен откат вниз, а затем вновь возобновление среднесрочного up-тренда. При этом выявить надежные точки входа в середине трендового канала проблематично.

Долгосрочные ожидания нейтральные. В рамках флэта 90,0–119,5 руб. наметилась среднесрочная фаза роста. Но о формировании долгосрочной восходящей тенденции, безусловно, говорить рано.

Возобновление долгосрочной фазы падения можно будет зафиксировать после потенциального закрепления ниже 90 руб. Следующая серьезная поддержка при таком исходе — 80–82 руб. Позитивный сценарий предполагает успешный пробой 119–120 руб. вверх с ближайшим сопротивлением 130 руб. Технически сценарий по выходу из боковика вверх несколько вероятнее.

Средний прогноз инвестиционных домов (по данным агентства Reuters) составляет 126,1 руб.

Уровни поддержки: 108 / 106 / 103,2

Уровни сопротивления: 115 / 117 / 119,5