Рынок нефти пока не отреагировал на улучшившееся восприятие рисков, т. к. инвесторы ждут решения ОПЕК+. Если технический комитет порекомендует ОПЕК+ более существенно сократить добычу и продлить договоренности, цены на нефть могут стабилизироваться, а на кривой фьючерсов Брент возобновится бэквордация. По нашему мнению, сейчас имеет смысл открывать длинные позиции по спреду Брент на декабрь 2020 — декабрь 2021, который сейчас составляет $0,2/барр. против $4/барр. в начале января.

Сейчас инвесторы готовятся к публикации январских индексов PMI от IHS Markit (сводных и для сферы услуг) в разных странах мира, а также данных по розничной торговле для стран Европы. В США ожидается январский отчет ADP по рынку труда (в 16:15 мск), индекс ISM PMI для непроизводственного сектора (18:00 мск) и еженедельные данные EIA по запасам углеводородов в хранилищах (18:30 мск). На наш взгляд, и данные по занятости, и индекс ISM PMI в США, вероятно, превзойдут ожидания и помогут котировкам Брент нацелиться на отметку $55/барр. в преддверии выхода статистики EIA.

Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что EIA сообщит об увеличении товарных запасов нефти на 3 млн барр., росте запасов бензина на 1,8 млн барр. и сокращении запасов дистиллятов на 0,2 млн барр. Мы ожидаем более существенного прироста запасов нефти на фоне сезонного уменьшения переработки (в предыдущем обзоре EIA сообщалось о ее недельном снижении на 1 млн барр./сут). Эта тенденция объясняется проведением сезонных ремонтно-профилактических работ (в связи с чем уменьшилось производство моторного топлива), что может обеспечить сокращение запасов нефтепродуктов, хотя и небольшое, поскольку одновременно отмечается сезонное ослабление спроса.

Впрочем, даже если динамика запасов нефтепродуктов неожиданно окажется позитивной для нефтяного рынка, этого вряд ли будет достаточно, чтобы нивелировать негативную реакцию на ожидаемое повышение запасов нефти. На наш взгляд, отчет EIA с большей вероятностью окажет давление на котировки Брент сегодня вечером и заставит их отступить до недавнего уровня поддержки — $54/барр.

Мы полагаем, что снижение котировок должно быть ограничено следующим уровнем технической поддержки — $52,7/барр. Также отметим, что цены на нефть могут быстро вернуться в диапазон $54-55 за баррель, т. к. большинство участников рынка ожидают еще более значительных ограничений на добычу OПEК+.



