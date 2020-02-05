Цены на золото вчера резко снизились на 1,5% на фоне роста спроса на рискованные активы.

Сегодня в Китае были опубликованы индексы деловой активности PMI от Caixin (сводный и по сектору услуг), которые оказались ниже консенсус-прогнозов и поддержали восстановление спроса на защитные активы. Золото на момент написания настоящего комментария торгуется вблизи $1 560 за унцию. В течение дня ожидаются январские индексы PMI (сводные и для сферы услуг) по странам еврозоны и Великобритании. В США выйдет отчет ADP по рынку труда, а также данные по торговому балансу и одобренным заявкам на ипотечные кредиты.

Мы не исключаем, что в случае выхода сильной американской макростатистики цены на золото будут испытывать дальнейшее давление и опустятся до $1 550 за унцию.