Рынки позитивно реагируют на новости о лекарстве от коронавируса
Сегодня пришло сообщение о том, что институт вирусологии в Ухани разработал лекарство, которое позволяет успешно бороться с коронавирусом. Рынок очень бурно отреагировал на это сообщение, рост по российским и европейским индексам превысил 1%. Любопытно следующее: оказывается, компания, которая разработала лекарство Gilead Sciences Inc., еще 21 января подала заявку на патент своего изобретения. Значит, что при наличии такого «успешного» продукта, китайские власти спокойно смотрели на динамику больных и умерших, количество которых к пятому февраля достигло 25 тыс. и 500 человек соответственно.
Понятно, что сейчас инвесторов будут кормить различными вбросами о появлении чудодейственных вакцин и лекарств. Инвесторы не обращают внимание на реальные цифры и «с испугу» загоняют рынки на новые максимумы. Уже давно никто не смотрит на макроэкономическую статистику, все уверены, что в любой ситуации поможет центробанк. И это пока работает, пока.
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