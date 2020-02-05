В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги “Аэрофлота” (+4,95%) и обыкновенные акции “Сургутнефтегаза” (+3,88%). Повышение акций “Аэрофлота” с фундаментальной точки зрения может быть обеспечено тем фактом, что компания на данный момент является единственный авиаперевозчиком России, сохранившим регулярные рейсы в КНР. Котировки “Сургутнефтегаза” же возобновили спекулятивное повышение.

В лидерах снижения были бумаги Polymetal (-1,61%) и акции “Полюса” (-1,28%). Бумаги золотодобытчиков с начала недели продолжают падение, несмотря на стабильность котировок золота.

С технической точки зрения акции “Аэрофлота” еще обладают некоторым потенциалом повышения, если ближайшей целью их роста установить максимум ноября 2018 года 119,44 руб. На недельном графике бумаг наблюдается усиление восходящего тренда, что вполне может позволить котировкам стремиться к 120 руб и выше, хотя краткосрочно уже прослеживается некоторая перекупленность. Сигналом в пользу развития нисходящей коррекции стало бы падение ниже 113 руб. В этом случае бумаги могут взять курс на 105,50 руб. Позитивным для “быков” сигналом так или иначе выступает способность акций выбраться из среднесрочного диапазона 98-112,50 руб.



