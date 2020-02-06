Российский рынок акций в среду продолжил отскок наверх и показал положительный результат. Лишь под конец сессии индекс МосБиржи начал откатываться вниз, но масштаб этого падения оказался незначительным. Обращаем внимание на рекордный дневной объем торгов: оборот в акциях индекса вчера составил 89,5 млрд руб. Это максимальное значение с мая прошлого года.

В качестве точки остановки восходящей тенденции в индексе МосБиржи выступила область сопротивления 3130–3150 п. Вероятно, некоторая осторожность участников объясняется значительной переоцененностью российского рынка по отношению к нефтяному фактору.

Рост российских акций начал идти с отставанием от западных площадок. В частности, достаточно посмотреть на американский индекс S&P 500. За три торговых сессии он отыграл падение предыдущих недель, выкупив всю просадку, связанную с рисками распространения вируса в Китае. Сейчас котировки находятся в шаге от исторических максимумов. Подобная скорость восстановления стала весьма неожиданной, ведь ранее рынок был настолько сильно перегрет и перекуплен, что масштаб прошедшей коррекции с технической точки зрения выглядит недостаточным.

Тем не менее сложно спорить, что восходящий тренд на рынке США сейчас один из наиболее сильных среди крупных фондовых площадок. В целом стоит сказать, что за последние недели развитые рынки вязли реванш у развивающихся и полностью нивелировали накопленное ранее отставание.

Порой динамика фондового рынка диктует, каким должно быть отношение участников к тем или иным рискам. Так вот сейчас полный выкуп просадки на рынке США указывает на существенное снижение опасений инвесторов по поводу распространения коронавируса, о котором в СМИ так много писали. Подобный сентимент постепенно переходит и на другие площадки, способствуя снижению «защитных» активов. Это подтверждается падением цен на золото, а также ростом доходностей по длинным американским гособлигациям.

Фьючерсы Brent накануне отскочили на 2,4%, вернувшись выше $55. Сегодня с утра подъем продолжается (+1,4%). Разворот последовал из области $53–54, выступающей сильной зоной поддержки. Причем для отскока даже не нужно было мощных драйверов, ведь сильная перепроданность сама по себе является почвой для спекулятивного роста при первом же поводе. Потенциал для продолжения локального подъема еще сохраняется на фоне ожиданий участниками активных действий со стороны ОПЕК+. При благоприятном сценарии можем увидеть $57–59.

При этом отмечу важный момент. На мой взгляд, страны ОПЕК+ сейчас попали в ловушку вербальных интервенций. Поступающие в СМИ заявления о возможном дополнительном сокращении добычи нефти создали на рынке ожидания реализации именно такого сценария. Этот фактор естественно также поддерживает текущий отскок.

Согласно сообщению Reuters, обсуждение вопроса техническим комитетом ОПЕК+ продлено еще на один день. Каких-то конкретных рекомендации о снижении объемов производства он пока не дал.

Если вдруг страны ОПЕК+ откажутся от сокращения добычи, то в моменте это может сильно ударить по котировкам, что сами участники соглашения конечно же понимают. В итоге им нужно найти компромиссный вариант, с одной стороны, ограничив себя в необходимости дополнительно сокращать добычи, а с другой, избежать возврата распродажных настроений на рынке нефти.

Один из источников Reuters сообщил, что Россия не поддерживает более глубокое снижение добычи нефти и предлагает лишь продлить действующий пакт. Два других источника заявили, что дата встречи ОПЕК + вряд ли будет перенесена с марта на февраль, если не будет общего согласия о необходимости дальнейшего сокращения производства.

Сегодня с утра внешний фон располагает к продолжению умеренного подъема на российском рынке акций. По индексу МосБиржи ближайшим важным уровнем сопротивления по-прежнему выступает 3150 п.

Ключевой тенденцией последних недель остается опережающая динамика акций компаний средней и малой капитализации по сравнению с голубыми фишками. Соответствующий индекс второго эшелона практически отыграл все понесенные в прошлом году потери. Наиболее ликвидные фишки в сложившихся условиях выглядят слабее. Отчасти это результат более сдержанной динамики тяжеловесных нефтегазовых компаний на фоне слабой динамики в нефти.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается финансовый отчет и операционные результаты Магнита за IV квартал. Уверенности в позитивной реакции участников на отчетность сейчас нет (сдержанные ожидания).

Хуже рынка в среду выглядели расписки X5 Retail Group (-1,72%). Для этих бумаг характерна своя индивидуальная динамика, часто расходящаяся с общей тенденцией всего рынка акций. С июня прошлого года наблюдается широкая «пила» в диапазоне 2000–2400 руб. Сейчас как раз идет откат от ее верхней границы. Ближайшая промежуточная техническая поддержка расположена в районе 2200 руб.

Вновь проснулся интерес инвесторов к акциям Аэрофлота (+4,93%). Несмотря на риски формирования локального отката, в среднесрочной перспективе сохраняю положительные ожидания по дальнейшей динамике. В фокусе отчет за IV квартал по МСФО (4–6 марта).

Пара USD/RUB тем временем продолжила снижение на фоне нефтяного отскока. Сейчас курс находится около 62,87. Ближайшая техническая поддержка расположена около 62,4–62,5. Допускаю, что в этом районе укрепление рубля может приостановиться.

В ближайший месяц давление на рубль со стороны ЦБ будет снижено. Вчера стало известно, что объем ежедневных покупок валюты регулятором уменьшится на 33% до 14,1 млрд руб. Центральным событием для рубля станет завтрашнее заседание Банка России, на котором есть вероятность снижения ключевой ставки до 6%.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду продолжили расти. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,34%, нефть Brent в плюсе на 1,72%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия среды, в пределах 0,6%.