Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,13%, закрывшись на отметке 3334,69 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,68%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,43%, обновив предыдущий рекорд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, до 1,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась четыре базисных пункта, до −0,36%.

Поводом для оптимизма послужили надежды инвесторов на скорый прорыв в поиске лекарства от коронавируса. По сообщению Sky News, ученые из Британии близки к завершению создания вакцины против вируса, в то время как их китайские коллеги уже подали заявку на применение американского препарата Remdesivir. Оптимистичный тренд поддержали данные по экономике США. Согласно цифрам ISM, индекс деловой активности в сфере услуг в январе вырос до 55,5%, в то время как эксперты ожидали его на уровне в 55%. Выросло сильнее прогнозов и количество рабочих мест в частных компаниях США: 296 тысяч против 156, которое ожидали эксперты.

Цены на эталонный сорт марки Brent выросли на 3,14%. Рост поддержали сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает дальнейшее сокращение добычи, чтобы остановить потенциальное снижение глобального спроса. Сегодня технический мониторинговый комитет продолжит свою работу, что станет третьим, внеплановым днем заседания. Однако говорить о сломе нисходящего движения во фьючерсах на Brent пока рано, так как для смены тенденции цене нужно уверенно закрепиться над уровнем $56.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 3114,25 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3100 и 3080 пунктов, сопротивление находится на уровне 3143 пункта. Локальные уровни поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 154000 и 151000 пунктов. Уровень сопротивления — 159000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,87, прибавив 0,37% по отношению к американскому доллару. На фоне роста валют развивающихся рынков, рубль продолжил укреплять свои позиции, вплотную подойдя к 62,5 за доллар. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,50 и 62,25. Уровни сопротивления — 62,90 и 63,15.