Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением в пределах 0.2-0.5%, в районе 3120-3130 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3110, 3100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3140, 3150 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в район 3140-3150 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.54%) и РТС (+0.86%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Основное движение в них состоялось в середине дня, вслед за заметным улучшением настроений на нефтяном рынке. Свою позитивную роль сыграли и сообщения о прогрессе в разработке вакцины против нового коронавируса. Однако завершение этого процесса все равно может занять несколько месяцев.

Стоит отметить, что вчерашняя неблагоприятная отраслевая статистика не сумела сломить коррекционный рост нефтяных фьючерсов. Запасы сырой нефти в США существенно увеличились за неделю на 3.36 млн баррелей. Но вчера для нефтяного рынка более весомую роль сыграли технические факторы. С начала января контракты на нефть сорта Brent потеряли в цене около 15 долларов. Теперь в них начинает формироваться назревший отскок вверх.

Что же касается индексов МосБиржи и РТС, то они сумели приостановить наметившееся со второй половины января падение. Теперь указанные индексы имеют неплохие шансы на стабилизацию вблизи текущих уровней. Однако рассчитывать на их быстрый возврат к максимумам двухнедельной давности было бы преждевременно.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 6.6 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели акции Алроса (ALRS RM, +2.04%) и ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.00%). В указанных бумагах наблюдается сходная техническая картина. Они продолжили двухдневный коррекционный отскок после существенного спада, состоявшегося в конце января.

Дополнительным фактором, поддерживающим интерес к акциям Алроса, остается обсуждаемая возможность закупки крупного объема алмазного сырья у эмитента Гохраном РФ. На эти цели может быть выделено от $500 млн до $1 млрд. Между тем, компания Алроса в связи со вспышкой коронавируса была вынуждена перенести плановые аукционы по продаже своей продукции из Гонконга в другие локации.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +4.93%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию позитивной отчетности эмитента по РСБУ. Она указала на увеличение чистой прибыли на 89.1% по итогам минувшего года. Дополнительным стимулом для активизации покупок в указанных бумагах послужил ряд позитивных отраслевых новостей, озвученных главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом. В частности, он ожидает увеличения пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в 2020 году на 7-8%. Кроме того, стало известно, что отечественные авиакомпании могут получить компенсации из государственного бюджета за убытки, понесенные в связи с ограничением авиасообщения с Китаем.

Повторимся, что сигналом для уверенных среднесрочных покупок в акциях «Аэрофлота» может стать пробой важного сопротивления, находящегося на уровне 120 руб. В противном случае эти бумаги продолжат затянувшуюся на полтора года консолидацию ниже указанной отметки.

Акции Роснефть (ROSN RM, —0.62%) подверглись распродажам под закрытие торгов в связи с тревожными корпоративными новостями. Стало известно о том, что в США в ближайшие недели будет рассмотрен вопрос о введении адресных санкций против эмитента в связи с активной деятельностью в Венесуэле. Подобный шаг выглядит вполне вероятным вслед за недавними ограничительными мерами, сорвавшими прокладку российского экспортного газопровода «Северный поток 2».

Отметим также вчерашнюю слабость бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, —1.72%). Их заметное двухдневное падение против растущего рынка связано с проигрышем торговой сети в арбитражном суде. Апелляция подтвердила законность решения о доначислении налогов на 1.06 млрд руб. дочерней компании X5 Retail Group.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.5-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 2.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.3%. Японский Nikkei225 прибавил 2.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с существенным приростом.