По итогам торгов 5 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,54% — до 3114,25 п., а РТС на 0,86% — до 1560,48 п.

Отечественный рынок чутко реагирует на изменение внешней ситуации. Как только появились сообщения о появлении эффективного метода лечения нового коронавируса в Китае, биржевые индексы уверенно пошли вверх. В плюсе была и нефть, и рубль. Впрочем, о рубле немного позже.

Бумаги «Аэрофлот» стали лидерами дня, подорожав на 4,93%. Компания остаётся одной из немногих, которая продолжает полёты в Китай. Кроме того, глава Минтранса РФ Е. Дитрих заявил о том, что российские авиаперевозчики могут рассчитывать на компенсации прямых убытков от ограничений полётов в КНР. Ранее «Аэрофлот» также сообщал о росте прибыли по РСБУ в 1,9 раз за 2019 год. Отчётность «ММК» (+0,31%) была менее впечатляющей, поскольку показала снижение прибыли на 35% за 2019 год. Впереди у компании также ремонтные и профилактические работы, которые скажутся на результатах за I-II кварталы. В лидерах торгов также были привилегированные бумаги «Ленэнерго» (+3,07%), «ФСК ЕЭС» (+2,47%), «ТГК-1» (+2,35%), «Газпром Нефть» (+2,13%) и «САФМАР» (+2,13%). На противоположном полюсе рынка оказались X5 Retail Group (-1,72%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,14%), «Полюс» (-0,64%), «Роснефть» (-0,62%) и привилегированные «Транснефть» (-0,51%). День для акций «Роснефти» был испорчен сообщениями из Вашингтона о том, что в Белом доме изучают вопрос возможных санкций против компании из-за сотрудничества с Венесуэлой. Активность существенно выросла и превысила весьма высокие объёмы предыдущих дней. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 89,542 млрд рублей по сравнению с 83,96 млрд рублей накануне. Скромно вспомним также о том, что индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос в январе до 54,1 п. с 53,1 п. в декабре.

Рубль показывал весьма резвую динамику укрепления, хотя к вечеру его наступление немного приостановилось. В моменте он укреплялся до 62,545 за доллар и до 68,88 за евро. Конечно, можно говорить о китайских новостях, успехах университетской медицины по поиску эффективных методов лечения нового коронавируса, о росте котировок Brent почти до $66 за баррель. Однако есть и внутренние факторы, которые определяют ландшафт борьбы «медведей» и «быков». Минфин РФ с 7 февраля до 5 марта будет ежедневно осуществлять закупки валюты в рамках бюджетного правила на 11,3 млрд рублей в день, а с учётом отложенных покупок (2,8 млрд рублей) объём интервенций составит 14,1 млрд в день по сравнению с 21,0 млрд рублей в предыдущий период. Некоторая стабилизация на внешних рынках и вернувшийся оптимизм также укрепляют ожидания того, что ЦБ РФ на пятничном заседании может снизить ставку. Если инфляция за январь будет подтверждена на уровне 2,5%, то текущая доходность рубля составит 3,75. В этих условиях вероятность снижения ставки, как минимум, на 25 базисных пункта существенно возрастает, что стимулирует операции в пресловутом формате «Carry Trade». К слову говоря, очередные размещения ОФЗ прошли при весьма высоком спросе. На первом аукционе Минфин предлагал ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 53,871 млрд рублей по номиналу при спросе 79,961 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 6,22%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Удалось разместить бумаги на 62,372 млрд рублей по номиналу при спросе 110,59 млрд рублей по номиналу. Соответственно, все факторы были за то, чтобы рубль укреплял свои позиции и вернулся под отметку 63 за доллар.

Американские индексы не только выражали энтузиазм по поводу сообщений об эффективных средствах борьбы с вирусом, но и реагировали на довольно сильную статистику. NASDAQ и S&P 500 смогли обновить свои исторические максимумы. Не только китайские учёные, но и английские, о которых сообщил телеканал Sky News, оказались близки к созданию вакцины против нового корона вируса на основе вакцины против атипичной пневмонии. Статистика ADP Services показала, что за январь частный сектор американской экономики создал 291 тыс. новых рабочих мест. Индекс ISM в непроизводственной сфере вырос в январе до 55,5% с 54,9% в декабре. Это максимальное значение индекса за полгода. И, наконец, торговый дефицит США сократился в 2019 году на 1,7%, что произошло впервые за шесть лет. На рынке также реагировали на корпоративные события. Акции Tesla (-17,18%) взлетели слишком высоко и вызвали обратные рекомендации аналитиков «продавать». Акции производителя автомобилей Ford Motor (-9,48%) отреагировали на убытки в $1,7 млрд и снижение прогнозов на текущий год. В General Motors (+1,92%), напротив, смогли показать результат лучше ожиданий, хотя осенью персонал GM находился на 40-дневной забастовке. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам доходила до 1,66%, хотя ещё пару дней назад падала до 1,52%. Текущий рынок сложно назвать рациональным, но в условиях накачки ликвидностью любые просадки выкупаются, а индексы идут вперёд. По итогам дня DJIA вырос на 1,68% до 29290,85 п., а S&P 500 на 1,31% до 3334,69 п.

Азиатские рынки продолжили культивировать оптимизм. Китай сообщает о том, что сократит вдвое тарифы на американский экспорт в объёме около $75 млрд с 14 февраля. Меж тем, число летальных случаев нового коронавируса достигло 563 человек, а число инфицированных до 28018 случаев. Соответственно, уровень смертности от заболевания удерживается вблизи 2%. Наиболее сильный рост в регионе демонстрировал японский рынок, который также реагировал на ослабление иены почти до 110 за доллар. Австралия сообщила о росте экспорта за декабрь на 1%, а импорта на 2% после январского роста на 2% и падения на 3% соответственно. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23915,45 п. (+2,56%), Hang Seng — 27536,61 п. (+2,80%), Shanghai Composite — 2860,29 п. (+1,50%).

Нефть также продолжает свой рост. Сообщения о появлении методов лечения коронавируса и прогрессе в создании вакцины заставляют участников торгов пересматривать свои самые негативные ожидания. Отчёт Минэнерго США по запасам также поддержал «быков». Согласно данным ведомства, на неделе до 31 января коммерческие запасы нефти выросли на 3,4 млн бар. Запасы бензина сократились на 0,1 млн бар., а дистиллятов упали на 1,5 млн бар. Импорт сырой нефти снизился на 46 тыс. бар. в день до 6,6 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 20,3 млн бар. общих поставок в сутки, или —4,7% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —3,1% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или —12,4% за год. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 3,0 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 1,9 млн бар. и сокращение запасов дистиллятов на 0,1 млн бар. То есть, по позициям нефтепродуктов сокращение оказалось неожиданностью. Также неожиданным стало то, что добыча в США сократилась на прошлой неделе до 12,9 млн бар. в сутки с 13,0 млн бар. в день на предыдущей неделе. К 9:00 мск Brent — $56,48 (+2,17%), WTI — $52,09 (+2,64%), Золото — $1558,9 (-0,25%), Медь — $5776,13 (+1,77%), Никель — $13280 (+0,91%).

Индекс доллара торговался без изменений на уровне 98,30 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,68% по сравнению с 1,66% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,10 (+0,0%), GBP-USD — $1,298 (-0,14%), USD-JPY – 109,94 (+0,12%).

Внешний фон остаётся позитивным. Азиатские индексы растут вслед за американскими. Рынок верит в появление эффективных методов борьбы с новым коронавирусом, которые переведут опасное заболевание в разряд обыкновенного гриппа. Дорожает нефть и промышленные металлы, слабеет иена и дешевеет золото. Иными словами, все основные индикаторы указывают на высокие аппетиты к риску. Соответственно, мы можем ожидать повышение российских индексов в диапазоне 0,5%-1,0% в начале дня, а также укрепление рубля в сторону 62,5 за доллар. Сегодня также отчитывается по МСФО «Магнит».