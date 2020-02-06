Российский рынок акций и рубль подрастут на улучшении внешнего фона. Рост азиатских фондовых площадок и стоимости нефти поддержат рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

В четверг в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Опасения, связанные с распространением коронавируса, постепенно уступают место оптимизму, поводом для которого, в частности, стало объявление Китаем о снижении в два раза пошлин на товары из США на сумму 75 миллиардов долларов", — отмечает он.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль – внешний фон остается сравнительно благоприятным для валют развивающихся рынков, считает Старцев.

"Внешний фон остаётся позитивным. Азиатские индексы растут вслед за американскими. Рынок верит в появление эффективных методов борьбы с новым коронавирусом, которые переведут опасное заболевание в разряд обыкновенного гриппа. Дорожает нефть и промышленные металлы, слабеет иена и дешевеет золото. Иными словами, все основные индикаторы указывают на высокие аппетиты к риску. Соответственно, мы можем ожидать повышение российских индексов в диапазоне 0,5-1% в начале дня", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Сегодня российский рынок акций может получить поддержку от результатов переговоров мониторингового комитета ОПЕК+. Мероприятие планировалось завершить вчера, но, похоже, стороны не могут прийти к компромиссу. Рынок ждет, что будет объявлено о намерении снизить добычу", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Вместе с тем, на мировом валютном рынке продолжается укрепление доллара к корзине валют, что может стать фактором, ограничивающим потенциал ослабления доллара к рублю, в то же время указывает аналитик.

"На валютном рынке настроения нейтральные. Доллар чуть сильнее остальных. Вместе с тем сегодня мы ожидаем продолжение умеренного укрепления рубля к доллару с движением 62,5-63,1", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные фондовые индексы США в среду показали рост на 0,43-1,68% на ослаблении опасений вокруг коронавируса и оптимистичной статистике.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,58-0,78%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 1,87%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,82%, японский Nikkei 225 вырос на 2,66%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%.

Стоимость нефти растет на 1,97% — до 56,37 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,01% — до 1,0997 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос третий день подряд на фоне улучшения внешней конъюнктуры.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, до 3114,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1560,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 24 копейки – до 62,87 рубля, евро — на 49 копеек, до 69,18 рубля, следует из данных Московской биржи.