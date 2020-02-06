Временное сокращение импорта СПГ Китаем может нанести удар по рынку газа
Китайские компании (CNOOC, Sinopec и CNPC) обсуждают возможность временного расторжения долгосрочных контрактов на поставку СПГ из-за коронавируса. Из России в настоящее время газ поставляется в Китай с трех проектов: Ямал СПГ (Новатэк), СПГ-завода на Сахалине (Sakhalin Energy) и Сила Сибири (Газпром). Тем не менее Газпром и Новатэк отмечают, что в настоящий момент поставки осуществляются в соответствии с планами. По контракту с CNPC, не менее 4 млрд куб м газа в год должно поставляться с Ямал СПГ, а объем закупок у Силы Сибири в 2020 году может составить 4.25 млрд куб м.
Наше мнение. В настоящее время сложно оценить потенциальные последствия для рынка газа в случае, если китайские компании решатся на такую меру. Вероятнее всего, первый удар придется на спотовые контракты, а объем закупок по долгосрочным контрактам может упасть до минимально приемлемых значений в соответствии с условием «покупай или плати». Хотя многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, мы считаем новость негативной с точки зрения восприятия для рынка газа, ценовая конъюнктура, на котором, как ожидается, будет под давлением в 2020 году.
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