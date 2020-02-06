Инвесторы заинтересовались аукционами ОФЗ сверх меры
Вчера кривая ОФЗ снизилась еще на 2-5 бп, а объем торгов поставил новый рекорд с начала года, составив 52 млрд руб. Подобный оптимизм перекочевал на первичный рынок госдолга: вчера Минфин привлек 116 млрд руб.примерно равными траншами от двух аукционов. ОФЗ серии 26228 (апр.30, доходность – 6.21% годовых) была проданы на 53.6 млрд руб., а ОФЗ-ПК серии 24021 (апр.24) – на 62.4 млрд руб.
Оба аукциона прошли при высоком спросе. Однако особенно стоит отметить, что 96% объема проданных ОФЗ-ПК были выкуплены тремя ордерами по 20 млрд.
В целом вчерашний день позволил Минфину сократить недельный необходимый объем размещений в 1к’20 с 50 млрд руб. до 40 млрд руб., что сделало первоначально казавшийся амбициозным план привлечения (600 млрд в 1к’20) более чем реальным. Мы ожидаем, что сегодня участники рынка продолжат отыгрывать позитивный фон и опустят доходности еще на 2-3 бп.
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