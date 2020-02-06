Индекс Мосбиржи продолжает рост сегодня под напором дешевой ликвидности, игнорируя риски распространения коронавируса и его деструктивного эффекта на экономику Китая, которая рискует погрузиться в сценарий «жесткой посадки».

Нам представляется, что падение рынков может возобновиться, если будут фиксироваться случаи летальных исходов от болезни за пределами Китая, но пока, как говорил герой фильма «Уолл Стрит» Гордон Гекко «Жадность – это хорошо», и мы видим, что жадность перевешивает страхи. На новостях о возможных дивидендах за 2020 год подрастают бумаги En+, а защитные акции Полюса наоборот снижаются.

Вопреки оптимистичным ожиданиям в отношении финансовой отчетности Магнита, цифры разочаровали инвесторов. Компания, как нам представляется, сконцентрировалась на реанимировании трафика и увлеклась промо-акциями в ущерб среднему чеку и прибыльности. В результате, EBITDA упала на 12% год к году и оказалась на 15% хуже консенсуса. В этом году компания планирует снизить масштабы экспансии и замедлить темпы открытия новых магазинов и сконцентрироваться на повышении эффективности, хотя многие инвесторы ждут от Магнита прежде всего роста. Отсюда сегодняшнее снижение котировок. По нашему мнению, наблюдавшаяся переаллокация рядом фондов позиций из X5 в Магнит может захлебнуться.



