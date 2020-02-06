На вчерашнем аукционном дне наблюдался ажиотаж: спрос на 10-летний выпуск 26228 составил 80 млрд руб., из которого удовлетворено было 54 млрд руб., при этом доходность по цене отсечения составила YTM 6,23%, что на 2-3 б.п. ниже уровней, сложившихся до аукциона (даже присутствовали заявки, выставленные по цене на 7 п.п. выше рынка). Также интерес (скорее всего, со стороны локальных банков для пополнения ВЛА) был проявлен и к выпуску 24021: при спросе 110,6 млрд руб. продано было 62 млрд руб. по цене на 81 б.п. выше номинала (то есть с дисконтом 20 б.п. к ставке RUONIA). Ажиотаж по выпуску 26228 (покупка больших объемов по таким низким доходностям) свидетельствует о наличии участников, твердо уверенных в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на завтрашнем заседании, а также в дальнейшем укреплении рубля. В целом доходности вдоль кривой ОФЗ вчера снизились на 3-5 б.п., что позволило рынку госбумаг почти полностью восстановить недавно понесенные потери.

Стоит отметить, что тема коронавируса отошла на второй план, и на внешних рынках произошло заметное восстановление (связанное с продемонстрированной готовностью ЦБ Китая предоставить ликвидность финансовому сектору, а также с не случившимся импичментом Д. Трампу и с готовностью Китая снизить в два раза таможенные пошлины на некоторые американские товары в рамках исполнения Фазы 1 торгового соглашения). Это восстановление, наиболее сильно отразившееся на американском рынке акций (индекс S&P обновил максимум), затронуло в том числе и цены на нефть (Brent +1,19% до 55,9 долл./барр.), хотя они остаются все еще существенно ниже (на 20%) уровней начала года (из-за падения потребления нефти в Китае). Существенную поддержку рублю (который выглядит сильным при таких низких ценах на нефть) оказывает низкий импорт (подавленный бюджетным фактором и сезонностью), а также, по-видимому, продолжающийся рост физических объемов экспорта газа.