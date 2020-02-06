Если не было бы вируса, то его надо было бы придумать. По крайней мере после вчерашних торгов кажется, что вся ситуация с коронавирусной пневмонией была придумана исключительно с одно целью — дать повод мировым фондовым рынкам немного скорректироваться и выпустить пар. Что они успешно и сделали. Ловкие движения рук, ой, простите, денег, пару дней, и вот мы уже опять на исторических максимумах. Индекс NASDAQ хоть и вырос меньше своих собратьев, но все равно обновил свои максимумы, и абсолютный, и по закрытию дня. Индекс широкого рынка ограничился обновлением только своего максимума по закрытию, а вот до абсолютного максимума он не дотянул всего 0,19 пункта — даже не 0,19 процента, а именно пункта!!! И только старина Dow Jones (DJIA-30) чуть-чуть поотстал от своих младших более резвых товарищей и хотя и вырос вчера сильней всего — на 1,68%, но все же обновить максимумы пока не смог.

Главный удар быков пришелся вчера на акции энергетических компаний. И это вполне логично, поскольку на рынке нефти наметился если и не разворот, то по крайней мере отскок от важного уровня поддержки в 50 долларов за баррель по нефти марки WTI после более чем 4-х недельного падения. Акции нефтяных и газодобывающих компаний потеряли за это время десятки процентов и стали привлекательны как для спекулянтов, так, возможно, и для долгосрочных инвесторов. Так это или нет, увидим в самое ближайшее будущее, ну а что касается вчерашнего дня, то только средний рост по энергетическому сектору за день составил почти 4% (а точнее — 3,78%). В среднем на 2% выросли акции финансовых компаний и компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Ну а хуже всех в таких хайповых условиях смотрелись акции защитных секторов. Но даже они закрыли день в небольшом, чисто символическом плюсе за исключением сектора Real Estate, где потери составили аж (!!!) 0,07%. Короче, как видим, рынок охватил ничем не сдерживаемый оптимизм, который в последние два дня идет по нарастающей.

Единственный, кто огорчил вчера инвесторов — так это Tesla (TSLA, —17,18%). Впрочем, на фоне того фантастического роста, который мы наблюдаем в акциях этой компании на протяжении последних 3 месяцев и особенно в последние дни, падение на какие-то несчастные 17% общей оптимистичной картины не меняют.

Также не очень удачно отчитался Ford (F, —9,48%), и его акции сразу после выхода отчетности обвалились почти на 10%. Однако с учетом просто гигантских дивидендов, которые выплачивает эта компания, инвестиции в Ford стали еще более привлекательными.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 6 ФЕВРАЛЯ

Позитивные новости идут одна за одной, не останавливаясь и не делая пауз. Только-только утихли панические настроения по коронавирусной пневмонии и позитив от позавчерашнего обращения к нации президента Трампа, как на смену им пришли позитивные новости о том, что процедура импичмента Трампа завершилась ничем (что, впрочем, было вполне ожидаемо), а также о том, что китайские власти снизили тарифы на американскую продукцию на сумму почти 75 млрд долларов. И рынок радуется. Особенно последнему. Азиатские рынки, которые в предыдущие дни хоть и росли, но достаточно неспешно, сейчас просто полетели наверх. Даже всегда относительно спокойный японский индекс Nikkei-225 вырос почти на 2,5%. Европейские рынки, продемонстрировавшие блестящий рост в предыдущие 2 дня, конечно же уже несколько выдохлись, но все равно бычий запал еще не иссяк и все европейские индексы дружно прибавляют по 6 — 7 десятых процента. Ну и наконец, фьючерсы на основные американские индексы также стараются не отстать от своих азиатских и европейских товарищей и прибавляют к вчерашнему закрытию еще около 0,3%. И хотя вопрос "Куда уж выше?" остается открытым, но сегодня скорее всего мы увидим хоть и затухающий, но все же рост. Ну должен же в конце концов и индекс Dow Jones переписать свои максимумы! Так что рост в пределах максимум 0,5% будет вполне логичным завершающим шагом в нынешнем мини-ралли.

Основное же внимание сегодня следует уделить выходящей квартальной отчетности. В этой области должно быть много интересных событий. Еще до начала торгов мы увидим отчетность медицинского гиганта Bristol Myers Squibb (BMY), который в прошлом году успешно поглотил Celgene, и теперь мы увидим последствия этого поглощения. Не случилось ли там несварение желудка? Но если от BMY все же ждут сильной отчетности, то вот отчетность Twitter (TWTR) — это всегда черный ящик, из которого можно вытащить все что угодно — и аппетитную прибыль, и неприглядные депрессивные прогнозы.

А вот вечером после окончания торгов будет очень интересно посмотреть на отчетность от таких ведущих компаний, представляющих сектор электронных игр, как Take-Two Interactive Software (TTWO) и Activision Blizzard (ATVI). Этот сектор чувствует себя очень хорошо и растет темпами, опережающими обещрыночные. Так что хорошая отчетность от этих компаний — вещь вполне ожидаемая.

Ну и на закуску мы получим отчетность от именитого новичка — компании Uber Technologies (UBER), которая только в прошлом году стала публичной. После проведения IPO акции этой интереснейшей компании находились под серьезным давлением и в какой-то момент потери составляли чуть ли не 50% от цены первичного размещения. Но в последнее время дела вроде бы пошли на поправку и уже в течение последних 3-х месяцев идет восстановление котировок. И теперь после выхода отчетность у инвесторов будет повод взглянуть, насколько хороши дела у этой компании и стоит ли включать эти акции в свои инвестиционные портфели.