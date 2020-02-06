Twitter Inc., одна из самых популярных глобальных социальных сетей, продемонстрировала уверенные результаты за четвертый квартал. Чистая прибыль оказалась ниже консенсуса ($118,8 млн против $137,5), однако на фоне роста рекламных доходов выручка впервые в истории компании превысила $1 млрд, достигнув $1007,3 млн при ожиданиях $994,5 млн. Ключевой операционный показатель компании — количество «монетизируемых» ежедневных пользователей — также достиг исторического рекорда на уровне 152 млн, увеличившись на 20,6% г/г. Это стало максимальным темпом роста за последние 8 кварталов. Драйвером роста стали международные пользователи сервиса: их количество поднялось до 121 млн с 115 млн в третьем квартале 2019 года.

Рекламные доходы остаются основным драйвером выручки Twitter, их доля в совокупной выручке повысилась до 88% с 87% в аналогичном периоде 2018-го. Ближайший год будет богатым на медийные события. Проведение Олимпийских игр в Токио и президентских выборов в США (ключевой рекламный рынок компании) должно придать ускорение выручке компании. Тем не менее отсутствие диверсификации источников дохода делает прибыль сети микроблогов зависимой от подобных медийных событий, что отпугивает консервативных инвесторов.

Позитивным аспектом отчетности стали сильные рекламные показатели: рекламные взаимодействия увеличились на 29% благодаря улучшенному таргетированию и более активному использованию разных форматов рекламы.

Таким образом, мы позитивно оцениваем возможность Twitter стать одним из главных бенефициаров медийных событий 2020 года, учитывая активную работу по улучшению алгоритмов таргетирования рекламы.



